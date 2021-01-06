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中企投资建设的迪兹瓦矿业项目给当地民众带来实惠——

马松坡村的变化

本报驻南非记者  万  宇
2021年01月06日05:31 | 来源：人民网－人民日报
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　　马松坡村的巴比小卖铺，不大的店面里人来人往，生意兴隆。“赶上新年过节，来买东西的人多着呢。”女主人夏娜乐呵呵地忙活，边说边从冰柜里给孩子拿雪糕，“我丈夫巴比在附近的矿区上班，下班后才能来店里帮忙。”

　　马松坡村位于刚果（金）南部卢阿拉巴省科卢韦齐市。一路之隔，便是中国有色集团投资兴建的迪兹瓦矿业项目。35岁的巴比·姆京加—卡比西是这里的员工，2018年项目开工时被招进保安部，每个月有了固定收入。2019年，巴比用攒下来的积蓄新盖了几间大瓦房，开了村里第一家小卖铺。

　　在巴比看来，小卖铺生意是村民收入的晴雨表。“店铺刚开张时，村民们手头紧巴巴的，一袋玉米面粉很长时间无人问津。现在，小卖铺每月收入达到200多美元，商品周转也快多了。”巴比说，迪兹瓦项目开工后，村里不少年轻人有了工作，在各种岗位学习技能，不用再去外面打工了，村民的生活红火起来。

　　特雷索·卡耶贝是迪兹瓦矿业综合部门的勤杂工，收入增加后，他拆掉土房，翻盖了红砖房，彻底摆脱了雨天屋顶漏水的烦恼。马松坡村民纷纷感叹：“‘迪兹瓦’来了以后，村里的变化太大了。”

　　马松坡村有2000多人口，过去只有一间简陋的民房作为教室，能容纳的学生很少。在项目方支持下，8间蓝顶白墙的教室在村东头落成，从一间教室升级成一座小学，可容纳400多名学生，基本教学设施齐全，村民们关心的子女教育问题也解决了。

　　马松坡村村长闵达说：“在项目上工作的人都过上了好日子，房子翻新了，孩子有书念。去年，全村培养出16名高中毕业生，他们是村里的希望和未来！”

　　“中企还为村里打了两口水井，我们起名叫‘友谊井’和‘幸福井’。洗衣做饭再也不用到河边打水了。”夏娜说，村里的黄土路变成石子路，雨季也不用担心满脚泥了。小伙子们骑上了摩托，嘀嘀嘀的喇叭声让村子变得更加热闹。

　　新冠肺炎疫情发生后，迪兹瓦项目严格执行防控方案，及时采取了封闭式管理。中外员工团结互助，坚守岗位。中国有色集团迪兹瓦矿业董事长骆新耿介绍说，2020年是迪兹瓦矿业实施商业化生产的第一年。面临疫情考验，企业克服困难，开足马力抓生产，全年主要产品产量超原计划的10%。

　　去年12月底，迪兹瓦矿业发起“社区公益事业援助行动”，与当地签署了系列公益事业援助计划，今后将支持更多村落发展农业、教育、医疗卫生、基础设施建设等，帮助更多村民过上好日子。

　　（本报约翰内斯堡1月5日电）


　　《 人民日报 》（ 2021年01月06日 03 版）
(责编：胡永秋、杨光宇)

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