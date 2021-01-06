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菲亚特克莱斯勒与标致雪铁龙合并计划通过

2021年01月06日05:20 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报布鲁塞尔1月5日电  （记者郑彬）意大利—美国汽车制造商菲亚特克莱斯勒公司与法国汽车制造商标致雪铁龙集团的合并计划4日以压倒性多数获得股东通过。

　　合并后的新车企名称为斯特兰蒂斯公司，新车企股票近期将在米兰、巴黎和纽约证券交易所开始交易。此前，两家企业已就包括管理团队安排在内的相关问题达成一致，合并计划也获欧盟委员会批准。

　　菲亚特克莱斯勒董事长约翰·埃尔康将担任新公司董事长。埃尔康表示，未来10年将重新定义出行能力，而新公司将在这方面发挥引领作用。

　　标致雪铁龙集团总裁卡洛斯·塔瓦雷斯将担任新公司首席执行官。他表示，新公司将在全球最大汽车市场中国扩大市场份额，并开发对环境影响较小的产品。

　　据了解，斯特兰蒂斯将拥有菲亚特、玛莎拉蒂、道奇、吉普、雪铁龙、欧宝等14个品牌。

　　菲亚特克莱斯勒和标致雪铁龙2019年年底签署合并协议，规定双方业务以50∶50的比例合并。据估计，合并后的新车企年销量将达870万辆。


　　《 人民日报 》（ 2021年01月06日 16 版）
(责编：胡永秋、杨光宇)

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