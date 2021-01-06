本报驻美国记者 李志伟

近来，美军在中东动作频频，美伊紧张关系加剧。美国代理国防部长米勒1月3日表示，美国“尼米兹”号航空母舰将改变返回美国的计划，继续部署在海湾水域待命。此次航母部署计划变更，正值伊朗前高级将领苏莱曼尼遭美军空袭身亡一周年。中东多国民众连日来举行集会，谴责美国刺杀行径。伊朗4日还宣布，已开始把浓缩铀丰度提高至20%。分析认为，美伊一系列动作表明，两国围绕伊核协议的博弈进一步升级。

据美国媒体报道，两架美军远程战略轰炸机于去年12月30日飞往中东地区，这是美军一个月内第二次采取此类行动，意在“阻止伊朗攻击美国与盟友在中东地区的目标”。美国海军发表声明称，一艘导弹核潜艇近日在两艘军舰的护送下通过霍尔木兹海峡，声明还强调了潜艇作战能力的细节。

针对美国军方近日在伊朗周边地区的军事活动，伊朗伊斯兰革命卫队司令萨拉米表示，伊朗已经做好了充分准备，应对来自美国的任何军事压力。他说，伊朗革命卫队已配备智能水雷、新一代无人机等先进设备，会对任何威胁国家安全与利益的行动进行“果断而强有力的打击”。伊朗外交部长扎里夫说，美国应为其在中东地区可能采取的任何冒险行动承担后果。去年12月底，伊朗司法机构将涉嫌参与暗杀苏莱曼尼的美国人名单增至48人。

美国自2018年单方面宣布退出伊朗核问题全面协议之后，恢复并不断追加对伊制裁。2020年，美国继续对伊朗进行“极限施压”，加大对伊朗的制裁力度，给伊朗人民生活造成很大困难。伊朗总统鲁哈尼此前表示，美国的制裁令伊朗难以获得应对疫情所需的物资。

分析人士认为，美政府执意采取行动加剧美伊紧张局势，目的是影响伊核协议的未来走向。一些政治评论员指出，美国现政府和以色列试图抓住最后“窗口期”加大对伊朗施压，为美国下届政府重回伊核协议设置更多障碍。

伊朗政府发言人阿里·拉比埃1月4日表示，伊朗已开始把浓缩铀丰度提高至20%，并已向国际原子能机构通报。这是伊朗自2019年5月宣布中止履行伊核协议部分条款后第二次提升浓缩铀丰度，达到国际原子能机构规定的民用级浓缩铀丰度上限。美国《纽约客》杂志网站评论说，目前各方的姿态让伊核协议重回轨道的走向“变得更为复杂”。

（本报华盛顿1月5日电）

《 人民日报 》（ 2021年01月06日 16 版）

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