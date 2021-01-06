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俄副总理——

美国制裁“北溪—2”是保护主义行径

2021年01月06日05:20 | 来源：人民网－人民日报
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　　新华社莫斯科1月4日电  （记者李奥）俄罗斯副总理诺瓦克4日说，美国制裁“北溪—2”天然气管道项目是公开的保护主义行径。

　　俄媒体当天援引诺瓦克的话报道说，美国制裁“北溪—2”项目的目的是出口其液化天然气。该制裁绝对不是竞争性手段，所有相关方都明白这一点，其中包括支持“北溪—2”项目的欧洲国家与公司。

　　诺瓦克表示，在欧洲相关国家支持下，相信这一项目将得以实施。但他没有指明该项目的具体建成期限。

　　“北溪—2”项目旨在铺设一条从俄罗斯经波罗的海海底到德国的天然气管道，可绕过乌克兰把俄天然气输送至德国，并通过德国干线管道输送到欧洲其他国家。美国总统特朗普2019年年底签署2020财年国防授权法案，其内容包括对参与“北溪—2”项目的施工建设方实施制裁。去年年底和今年年初，美国国会众参两院先后再次表决通过2021财年国防授权法案，使其成为法律，其中包括扩大针对“北溪—2”项目的制裁。


　　《 人民日报 》（ 2021年01月06日 16 版）
(责编：胡永秋、杨光宇)

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