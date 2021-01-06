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改善偏远地区基础设施 为贫困民众提供教育培训

埃及持续推进减贫工作

本报驻埃及记者  周  輖
2021年01月06日05:20 | 来源：人民网－人民日报
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　　埃及中央公众动员和统计局日前发布的数据显示，2019—2020财年，埃及贫困率从两年前的32.5%下降至29.7%。这是自1999年以来埃及贫困率首次下降，其中极端贫困率从两年前的6.2％下降到4.5％。

　　近年来，埃及政府推出多项措施推进减贫工作。首先是为贫困人群提供必要的资金、物资和医疗保障。自2015年起启动的“团结和尊严”社保专项计划已为约360万个困难家庭的近1460万人提供援助款项，包括每月向弱势家庭提供有条件养恤金，向老年人、严重残疾和疾病患者以及孤儿提供无条件养恤金等措施。在政府部门和社会机构的努力下，“顺利过冬”“照顾无家可归儿童”等各类帮扶活动已经连续实施多年。

　　新冠肺炎疫情防控期间，埃及加大扶持力度，向困难家庭累计提供了价值20亿埃镑（1美元约合15.7埃镑）的各类资助。不久前，埃及社会团结部组织满载衣物、毛毯、食品等物资的货车车队，深入全国偏远地区，分发给100万个困难家庭。埃及卫生与人口部日前也组织了68个免费医疗车队分赴各省，为偏远和贫困地区的民众提供免费医疗服务。

　　埃及政府积极改善偏远地区的基础设施。2019年，埃及总统塞西提出“体面生活”倡议。倡议总预算为1030亿埃镑，覆盖16个省的624个村庄和1000万居民，提出改善住房、道路、电力、卫生和供水，发展医疗和教育等各项措施，如建立156所学校和257个排污设施等。

　　不久前，埃及政府发布乡村发展新规划，再次推出一系列大型项目。埃及贝尼苏韦夫大学政治学教授希勒米指出，加大农村地区的基础设施建设力度，有利于改善贫困人群生活，创造大量工作岗位，将带来更多潜在的经济增长。

　　埃及政府还出台相应措施为贫困民众提供培训，促进就业。在2020—2021财年的减贫规划中，政府计划推出各类项目支持小型创业和家庭生产，增加青年职业培训中心，希望为妇女和年轻人提供7万个就业机会。埃及还通过与国际机构、当地企业和民间团体合作，为妇女、儿童和残疾人提供生活便利、技能培训和各类帮扶。

　　埃及注重借鉴中国经验持续推进减贫。埃及社会团结部部长卡巴杰表示，中国减贫实践重在从根源上消除贫困，具有很强的针对性和可操作性，值得借鉴。“期待两国在减贫方面开展进一步合作”。

　　（本报开罗1月5日电）


　　《 人民日报 》（ 2021年01月06日 16 版）
(责编：胡永秋、杨光宇)

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