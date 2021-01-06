本报驻泰国记者 赵益普

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在持续出台的帮扶政策推动下，东南亚多国就业市场近期出现改善。分析认为，东南亚地区经济普遍存在结构过于单一的问题。地区国家需要着力调整经济结构，促进产业多元化，增强经济抗风险能力，以保持就业市场的长期稳定。

近期，受益于地区各国政府积极有效的稳就业政策举措，泰国、新加坡、菲律宾等东南亚国家的就业市场出现回暖迹象，一些国家新增就业岗位明显增加。

多国就业市场逐步改善

23岁的泰国小伙查瓦里原本是一名旅游巴士司机。因疫情导致来泰外国游客锐减，查瓦里通过朋友介绍，改行成为泰国物流公司“闪电达”的摩托车快递员。“网购的人多了，‘闪电达’扩招快递员，让我重新找到了工作。”查瓦里说，几个月来，“闪电达”快递在泰国的订单量增加了两倍。

随着泰国经济开始恢复，经济基本面逐渐向好，泰国的就业指标正在缓慢改善。据泰国工业院近日发布的数据显示，2020年11月份泰国工业信心指数为87.4，连续第七个月上升。经济指标改善助推就业市场逐步回暖。

东南亚其他国家的就业状况也相继好转。据菲律宾统计局近期发布的报告，菲律宾2020年10月份的失业率降至8.7%，自2020年4月以来已新增80万个就业岗位。菲统计局预计，2021年菲民众将获得更多工作机会。

新加坡人力部日前公布的《2020年新加坡劳动力报告》显示，2020年第三季度新加坡经济重启后，就业人数出现强势反弹，劳动力参与率有望增至68.1%。新加坡人力部部长杨莉明表示，在经济复苏的基础上，人力部将继续增加就业岗位、提高就业率。

越南保持了就业率相对稳定。越南《人民报》认为，越南的出口体量较大且出口市场多样化，良好的出口表现稳定住了相关产业的就业岗位。

就业促进计划持续出台

东南亚国家就业情况得以改善主要得益于持续出台的稳就业政策。地区国家十分重视应届毕业生及青年人的就业问题，推出多项补贴激励政策鼓励企业扩大用工、创造新岗位，并通过组织多场招聘会、就业对接会等形式加大就业帮扶力度。

2020年9月，泰国政府批准了一项235亿泰铢（1美元约合30.1泰铢）的拨款计划，旨在帮助毕业生就业。根据该计划，从2020年10月至2021年10月，泰国政府将为雇用应届毕业生的企业提供每人薪资50%的补贴，预计将有26万名毕业生受益。近期，在泰国劳工部的支持下，那拉提瓦府举办了一场应届毕业生就业对接会，近30家用人单位招聘了1600多名毕业生。那拉提瓦府希望未来能实现就业对接会常态化。泰国劳工部部长素察·冲金表示，解决就业难题需要社会各界的帮助，泰国政府也将继续出台针对应届毕业生的就业促进计划。

不久前，菲律宾劳工和就业部召开在线招聘会，向全国民众提供2.1万个国内外就业岗位，这些岗位来自600家国内企业和16家中介单位。菲劳工和就业部部长西尔维斯特·贝洛表示，随着菲律宾经济复苏和全球部分国家逐步重启经济，菲劳工和就业部希望为更多菲律宾民众提供工作机会。此次在线招聘会在一定程度上缓解了国内的就业压力。

为减轻疫情对出租车和网约车行业的影响，新加坡政府2020年12月16日推出总额1.33亿新元（1美元约合1.3新元）的司机援助基金。2021年1月至3月，全职司机每天可获得20新元补贴，4月至6月每天可获得15新元。根据另一项特别援助金计划，新加坡政府去年2月起已为出租车和网约车司机提供每日10新元的补贴，约有5.2万名司机因此受益。

疏解难题需要综合施策

东南亚地区经济普遍存在结构过于单一的问题，应对重大突发危机的能力较弱。以新加坡为例，该国对外贸易总额相当于国内生产总值的3倍。据统计，受疫情影响，新加坡2020年前9个月有2万人被裁员。菲律宾旅游业、侨汇和商务流程外包，合计可创造近33%的国内生产总值。截至2020年10月底，菲律宾失业人口仍有380万。

菲律宾华商联总会理事长林育庆对本报记者表示，疫情对东南亚国家就业冲击巨大，再次暴露出东南亚经济体过分依赖出口和旅游业的结构性问题。疫情过后，各国在大力恢复出口和旅游业的同时，需要着力调整经济结构，促进产业多元化，增强本国经济的抗风险能力，以保持就业市场的长期稳定。

泰中“一带一路”合作研究中心副主任唐隆功·吴森提兰谷对本报记者表示，东南亚国家在努力应对就业问题的同时，应着力解决本国经济的深层次问题。地区国家应努力推动经济发展提质升级。

泰国参议院外交委员会顾问、泰国法政大学经济学院副教授阿颂西表示，东南亚地区整体经济恢复是就业状况改善的基础，除了宏观经济调控，各国政府还需要持续出台更多更具针对性的扩大就业举措和财政补贴方案，努力解决失业问题。

世界银行驻柬埔寨代表多布拉加表示，柬埔寨经济能否实现增长的关键因素在于其能否迅速创造大量就业，尤其是发展更多劳动密集型产业，这就需要柬埔寨积极利用柬中自贸协定、区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）签署等带来的机遇，扩大国内外企业在柬投资。

德勤近日发布的《聚焦亚洲》系列报告预测，大部分亚洲经济体有望在2021年底前恢复至疫情前的产出水平。吴森提兰谷认为：“东南亚经济体应当顺势调整优化经济结构，以基建等为突破口，拉动内需，进一步平衡好出口、旅游及其他产业的比重，以保持就业市场长期向好。”

（本报曼谷1月5日电）

《 人民日报 》（ 2021年01月06日 16 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)