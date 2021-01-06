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热那亚——老城古貌展新颜（他山之石·走进一座城）

本报驻意大利记者  叶  琦
2021年01月06日05:19 | 来源：人民网－人民日报
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　　始建于12世纪的热那亚圣牛之门几经修缮，将古老外观与现代建筑结构相融合，如今依然屹立于繁华的城市中心地段。
　　影像中国

　　热那亚老港区一景。
　　影像中国

　　走出热那亚火车站，广场上耸立着的哥伦布塑像分外醒目。这里是哥伦布的家乡，也是《马可·波罗游记》的诞生地。历史上，依山傍海的热那亚与威尼斯、比萨比肩齐名。今天，它依然是地中海地区最重要的港口城市之一。

　　和很多意大利城市一样，热那亚老城在工业化进程中曾遭遇严峻挑战。上世纪80年代末以来，热那亚进行了一系列城市革新，向世界展示了一个历史老城的华丽蜕变。

　　精心修复古建，留住历史骄傲

　　热那亚气候四季宜人，初冬到访，依旧温暖惬意。自中世纪以来，这里便因交通便利而商业兴盛、文化繁荣，留下了许多凝固的艺术。不论是沿海而行，还是钻进城中小巷，满目皆是珍贵的历史建筑——文艺复兴式、巴洛克式、罗马式、哥特式……各式建筑美轮美奂、错落有致。

　　二战后，热那亚作为意大利西北三大城市之一，石油化工、钢铁、造船等工业和临港产业迅速发展。20世纪七八十年代，热那亚老城“历史中心区”大量人口和产业向外围迁移，活力不再，甚至变成贫困群体的聚集地。

　　与此同时，老城历史建筑保护也挑战重重。“热那亚的历史中心区拥有诸多世界文化遗产，承载着骄傲的历史。然而，‘古老’也让老城面临着房屋破败、巷道拥挤、公共设施陈旧等痼疾。”热那亚市长马科·布奇介绍，自上世纪80年代末至本世纪初，热那亚历史中心区开展了大规模的更新实践，通过空间品质提升、功能转换和公共活动植入等方式，激发老城的经济社会活力。

　　面对宝贵的建筑遗产，更新工作要求十分精细。例如，对于历史中心区核心地带的圣洛伦佐大教堂，主要采取的是对周边逼仄小巷的“轻型”改进：拆除巷道上杂乱的违规搭建，为破碎坑洼的路面铺以光滑且不失历史感的青石板，对部分挡光的建筑顶层进行改建并安装智能照明系统，设置无车区保持道路通畅等。改造后，这一拥有上千年历史的建筑周边变得开阔敞亮，再次成为市民的活动中心。每逢周日，圣洛伦佐大教堂前平整宽阔的广场就成了跳蚤市场，摊位上绘画、衣物、饰品、日常用品应有尽有，市民们在街头艺人弹拨的欢快旋律中轻松淘货。

　　同样精心的改造也体现在对圣阿戈斯蒂诺建筑群的修复上。这片建筑位于历史中心区东南部，各方经过多番评估论证，最终选择将其改建为石头博物馆，既留住了古建筑的雄伟气质，也丰富了老城的文化及旅游设施。“老城更新中，政府主要承担管理、协调与监督职责，具体工作交由各类主体完成，包括高校、企业、社会组织以及个人等。各主体之间的统筹合作可集思广益。”马科表示。

　　市民法布里奇奥·弗萨罗上世纪70年代出生，见证了历史中心区的更新改造。他感慨地说：“热那亚部分老城在2006年被联合国教科文组织列入世界文化遗产，这值得所有热那亚人自豪和骄傲。”

　　强调以人为本，打造宜居空间

　　2020年11月，热那亚推出一项“点子征集”活动，邀请市民为历史中心区的一些文化遗址和建筑设计名字和标志，通过汇集民众的智慧与创意，丰富老城的文化内涵。这一活动是热那亚老城建设“以人为本”原则的一个缩影。

　　与很多着力发展旅游业的城市不同，热那亚除了发挥老城游客枢纽的功能，还着重将其打造成综合性宜居场所。“历史遗迹和文化品质当然要保留，但不应只发挥其旅游功能。我们希望通过消除各种过时老旧的障碍，提高老城的宜居性，使它依然是属于市民的重要空间。”马科解释说。

　　20世纪90年代，根据城市规划，在历史中心区圣西维斯托修道院原址建立热那亚大学建筑学院。该校学生们陆续搬迁到这一区域，以优惠的价格租用民宅，带动了周边零售等相关产业发展，并逐渐吸引了其他社会群体的涌入。在此基础上，热那亚政府推进一系列措施，如更新滨海空间、开放地下空间、提升公共空间质量、增加文化活动等，产生了一举多得的叠加效果。

　　热那亚还注重恢复老城商业和人气。手工艺一直是意大利的骄傲，热那亚鼓励金银丝加工、玻璃、丝绸锦缎、乐器等行业的手工艺者在历史中心区建立手工艺品中心、开展邻里活动，并提供税收优惠等政策支持。各具特色的小店吸引了大批市民和游客的光顾，既未破坏古建筑结构，又让历史悠久的手工技艺焕发生机，老城人文味儿十足。

　　自1999年来，热那亚市政府提出一项老城改造计划，致力创造更好的城市环境。经过20多年的发展，历史中心区建设了许多绿地、学校、社会服务中心等，街道铺设了新路，步行区得到新停车场系统和公共交通的支撑。“居住在历史中心区的人们也可以享受到现代生活的便利。”法布里奇奥对在这里生活很满足，“只要有空，我就会在老城转转，非常舒适。”

　　“眼下，一条贯穿老城、海滨和新城的自行车道正在积极建设中。以生态可持续为目标，我们不断为市民提供绿色休闲的自由空间，改善公共交通系统，开放集文体活动功能于一体的城市广场，提高老城的生活品质。”马科表示。

　　抓住历史契机，注重长远效益

　　善于抓住契机，是热那亚城市发展的一大特色。依托各类国际事件，热那亚在推进城市更新改造中最大化地利用各方资源。据介绍，欧盟至地方政府各层面公共财政的支持比例约占老城改造总投入的60%。

　　1992年，在哥伦布发现美洲大陆500周年之际，热那亚举办专业性世界博览会，在旧港区兴建博览会议中心，积极推进安蒂科港建设和码头整合，恢复老城的直接出海通道，使老城与海岸再次连接。2004年，热那亚当选“欧洲文化之都”，政府开展了大规模的城市维护计划，“三个博物馆中心”的规划也在这一年诞生，实现了对几大历史文化中心建筑群的有效整合管理。

　　“政府注重利用特殊事件的积极意义来推动城市发展，并寻求长远效益。”热那亚大学教授布鲁诺·加布里埃利对此评价道。

　　如今，漫步在弧形的热那亚老港，美丽的滨海长廊零星分布着水族馆、海洋博物馆、电影院、咖啡馆，中世纪风格的海盗船让人依稀能感受到港口昔日的喧闹繁华。站在位于新老城之间的法拉利广场，发现四周的老建筑已变身为诸多企业的总部所在地，每天穿梭来往的上班族继续书写着这座城市的生机与活力。

　　今天，热那亚的历史中心区已转型成为富有吸引力的居住、工作以及娱乐休闲聚集区。“在意大利，热那亚常被描述为一个不断思考的城市，它给意大利其他城市的老城更新改造提供了丰富的经验。”意大利利古里亚大区主席乔瓦尼·托蒂表示。

　　（本报罗马电）  

　　版式设计：汪哲平


　　《 人民日报 》（ 2021年01月06日 17 版）
(责编：胡永秋、杨光宇)

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