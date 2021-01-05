人民网北京1月5日电 据外交部网站消息，外交部发言人华春莹主持5日例行记者会。记者会实录如下：

法新社记者：纽约证券交易所与监管部门进一步磋商后，已撤销对中国电信、中国移动和中国联通（香港）的摘牌计划。中方对此有何评论？

华春莹：我注意到中国联通和中国电信公司已就此作出初步回应。

昨天我应询介绍了中方原则立场。我想再次强调的是，美国的国际金融中心地位，有赖于全球企业和投资者对其规则制度包容性和确定性的信任。近期美国一些政治势力持续无端打压在美上市外国公司，反映出其规则制度的随意性、任意性、不确定性。对中国公司的打压行为对中国相关公司的直接影响是相当有限的，但将损害美国国家利益和自身形象，也将损害美国资本市场的全球地位。我们希望美方尊重法治、尊重市场，多做维护全球金融市场秩序、保护投资者合法权益和有益于全球经济稳定发展的事。

凤凰卫视记者：据报道，伊朗政府发言人4日称，鲁哈尼总统已下令开始在福尔多核设施生产丰度达20%的浓缩铀。美国务院发言人称，伊此举显然是企图加大核勒索活动，不会得逞。中方对此有何评论？

华春莹：当前伊核问题正处于关键节点，形势复杂、敏感。中方敦促所有各方保持冷静克制，坚持有关维护全面协议的共识，避免采取加剧局势紧张的行动，为外交努力和局势转圜留出空间。当务之急是各方应推动美方尽快无条件重返全面协议，并解除所有相关制裁，为推动全面协议重回正轨创造条件。

《中国日报》记者：2021年1月1日，《中华人民共和国政府和毛里求斯共和国政府自由贸易协定》正式生效实施，同日，非洲大陆自由贸易区也正式实施。在新冠肺炎疫情背景下，中毛自贸协定的生效实施有何重要意义？中方对非洲自贸区正式启动有何评论？

华春莹：你很敏锐地关注到非洲大陆自贸区正式实施以及中国和毛里求斯自贸协定正式生效实施的消息。中方对非洲自贸区正式实施表示热烈祝贺。这是非洲经济一体化进程中又一里程碑，充分体现了非洲国家联合自强、推动经济转型、掌握自身命运的坚定决心和坚实努力。特别是在当前新冠肺炎疫情冲击和国际形势不确定、不稳定因素交织的背景下，非洲自贸区的正式实施，也将为维护多边主义和自由贸易、推动世界经济企稳复苏注入强劲动力。

中毛自贸区是中国同非洲国家建立的首个自贸区。中国和毛里求斯等非洲国家都同样面临抗疫情、稳经济、保民生的艰巨任务。中毛自贸协定如期生效实施，体现了中方坚定不移推动中非互利合作、深化中非传统友好的立场。

多年来，中国与非洲国家一直团结互助、精诚合作，创造了发展中国家友好合作、共同发展的典范。中国同44个非洲国家和非盟委员会都签署了“一带一路”合作文件。今年，中非还将共同举办中非合作论坛新一届论坛会议，将围绕抗疫合作、经济复苏、转型发展三大重点，凝聚团结新共识，开拓合作新领域。我们相信，非洲自贸区的正式实施以及中毛自贸协定的生效，都将给中非合作带来新的机遇。我们愿继续支持非洲自贸区建设并同非洲国家探讨中非自贸合作，扩大非洲商品对华出口，为中非合作转型升级注入新的动力。

总台央视记者：据媒体报道，1月2日，澳大利亚新南威尔士州高级警官弗斯特女士为营救一名在当地遭遇险情的中国公民而不幸牺牲，该中国公民亦不幸遇难。中方对此有何评论？

华春莹：我们也注意到这个令人悲伤的消息。我们对弗斯特警官的英勇行为表示钦佩和感谢，对她不幸遇难深感悲痛，向她的家属表示深切慰问。我们也对有关中国公民不幸遇难感到惋惜。中国驻悉尼总领馆已经向遇难中国公民家属表达慰问并且及时提供领事协助。我们再次提醒在外中国公民提高防范意识，注意自身安全。

看到这个消息时，我不禁想起，去年12月，中美两国科考队在南极联手救援了澳大利亚一名患病的科考队员并协助将其送回澳救治。澳大利亚南极项目有关负责人表示，非常感谢各方开展的国际救援行动，这证明了在南极洲存在的强大国际合作。

这两件事说明了一个道理和事实：人性的善良和真诚，即使在严酷寒冬里，也会闪耀光芒。

彭博社记者：《环球时报》援引分析人士称，中国政府可能要求在华美企披露其与美国军方的联系。外交部对此有何评论？

华春莹：我没有这方面的信息可以提供。我想强调的是，中方坚决反对美国政府恶意污蔑抹黑中国军民融合发展政策，将经贸问题政治化，滥用国家力量、泛化国家安全概念，无端打压中国企业。

大家都知道，美国的军民融合政策历史非常长，甚至可以追溯到一战前，美国政府一直是军民融合政策的主推手。近年来，美方全方位、多领域加快实施军民融合。美国很多大型跨国公司本身就是“军民融合体”。在这个问题上，美方奉行双重标准，用不光彩的手段遏制中国发展，严重违背美方所标榜的市场竞争原则和国际经贸规则，必将损害美方自身利益和形象。

中国政府当然不会无视美方肆意损害中方正当利益的行为，将采取必要措施，坚决维护中国企业合法权益。希望美方能够重拾理性，同中方一道致力于为两国企业的正常交流合作和发展创造公平、公正、稳定、可预期的营商环境。

《北京青年报》记者：据报道，2日，美国驻华使领馆推特账号转发美国务院西半球事务局代理助卿柯扎克的推文称，中国船队在全球非法捕捞海参行为对当地经济和渔民生计造成负面影响。中方对此有何评论？

华春莹：一段时间以来，美国驻华使领馆很忙，但忙的点好像不是促进中美友好，而是发表同事实不符、对中国不友好的言论。

我想强调的是，中方是负责任渔业国家，坚持走绿色可持续发展道路，高度重视渔业资源科学养护和可持续利用，积极会同国际社会严厉打击非法、不报告和不受管制渔业活动，对远洋渔船违规违法行为“零容忍”，实行严格的远洋渔业监管，加强国际合作。事实上，我们在共同打击非法捕鱼和促进渔业资源可持续发展等方面作了大量有效工作。比如，严格履行《联合国海洋法公约》以及已加入的多边渔业协定下的义务，依据有关区域渔业组织管理措施在相关公海区域入渔，履约表现在各渔业组织均获好评。中方还根据与有关沿海国的双边安排在相关专属经济区入渔，取得良好经济、社会效果。

关于你提到的美方推特的指责，我们向主管部门进行了了解。海参不是中国远洋渔船的捕捞品种，中方未发现合法批准的中国远洋渔船捕捞海参。中方主管部门注意到关于个别船舶可能非法捕捞的报道，正就此开展深入调查。我们欢迎各方对中方远洋渔船进行监督，如果掌握中方有远洋渔船从事非法捕捞的线索，请告知中方有关主管部门。若查实确属非法行为，中方必将以“零容忍”态度严厉处罚有关渔船及所属企业，决不袒护姑息。同时，我们也要敦促美方停止恶意政治操弄，停止挑拨中国与有关国家关系。

我还想顺便指出，美国围网渔船在公海作业的天数大幅超出了有关渔业管理组织所规定的天数，而且是连续多年违规。美方行为实际上已经引起相关组织当中其他成员的关切。美方应该反思、检讨并纠正自己的违规行为，给国际社会一个明确的交待。

澎湃新闻记者：美国务院4日发表题为《中国的核疯狂》文章称，新冠肺炎疫情告诉世界，中国共产党的谎言可能会产生巨大而可怕的后果。我们敦促中方坦白另一种危险：中国不透明且具有威胁性的核武器建设，并威胁到无核邻国，削弱外界对其“不首先使用核武器”政策的信心。中方对此有何评论？

华春莹：中国宋朝文学家苏轼有句诗，“不识庐山真面目，只缘身在此山中”。美方应该认识到，蓬佩奥国务卿和美国国务院的“谎言外交”已经对美国国家形象和国家信誉造成了多么巨大而可怕的影响和后果。

众所周知，美国是拥有最庞大、最先进核武库的国家。美政府不仅违背国际共识，拒不履行核裁军特殊、优先责任，而且肆意毁约退群，斥资数万亿美元升级核武库，降低核武器使用门槛，扩大核打击范围，严重损害全球战略安全与稳定。谁在搞核疯狂，世界自有公论。美方抹黑中国，搞这种“贼喊捉贼”的把戏，只能自欺欺人、自娱自乐，骗不了世人。

中国一贯坚持防御性国防政策，始终把核力量维持在国家安全需要的最低水平，恪守任何时候和任何情况下不首先使用核武器的政策，也无条件承诺不对无核武器国家和无核武器区使用或威胁使用核武器。在五个核国家中，中国是唯一奉行不首先使用核武器政策的国家。这一政策不会改变。希望美方也能尽快做出和中方相同的承诺。美方可不可以公开明确承诺？

我们同时敦促美方积极回应俄方的呼吁，尽快同意延长《新削减战略武器条约》，并在此基础上进一步大幅削减核武器。

香港中评社记者：据报道，美国候任总统国家安全事务助理沙利文日前在接受采访时称，拜登一旦上任，希跟欧亚等地的伙伴和盟友磋商，讨论如何携手影响中国改变倾销、非法补贴国有企业、“强迫劳动”等贸易行径。中国是美国的重要战略竞争者，但在气候变化等符合美国利益的领域，拜登政府仍将与中国合作。中方对此有何回应？

华春莹：关于所谓倾销、非法补贴等问题，中方有关部门已经多次阐述中方立场。关于所谓“强迫劳动”，这是人为炮制的谎言，中方也多次澄清了事实。

关于中美关系，近日，王毅国务委员兼外长在多个场合，包括同美中贸易全国委员会、美国亚洲协会等机构举行视频交流，在2020年国际形势与中国外交研讨会上发表演讲，以及接受新华社和中央广播电视总台联合采访时，均阐述了中方对发展中美关系的立场和主张。中方的态度十分明确。

我们一贯认为，中美作为两个大国，在维护世界和平稳定、促进全球发展繁荣方面拥有广泛的共同利益。双方合作可以办成许多有利于两国和世界的大事。当前形势下，中美两国在抗击疫情、经济复苏、气候变化等领域拥有巨大合作空间。

正如王毅国务委员指出的，中美关系现在正处在新的十字路口，也有望打开新的希望之窗。我们希望美方顺应时代潮流，认真倾听两国人民和国际社会呼声，同中方相向而行，聚焦合作、管控分歧，推动中美关系尽早重回正常发展轨道。

《环球时报》记者：美国国务卿蓬佩奥3日发推特称，如果北极地区要发展，我们必须首先关注俄中两国的威胁。中国想成为一个“近北极国家”是共产主义幻想，中国远在北极900英里之外。中方对此有何回应？

华春莹：蓬佩奥先生距离算得很准啊。他测算出中国距离北极圈900英里。我不知道他有没有量过，美国本土距离南海有多远？美国本土距离南海应该有8300多英里，夏威夷距离南海也有5800多英里。那美方为什么还常年派军机军舰去南海开展频繁密集的军事演习和抵近侦察？仅2020年12月一个月内，美国海军无人机就在南海、东海上空开展了至少9次空中侦察飞行活动。在南海问题上美国幻想是什么？

和平与合作是当前北极形势的主流。随着气候变化和北极冰雪消融，北极环保和可持续发展问题将会日益突出，需要有关各方合作应对。中国是近北极国家之一，这是不容否认的地理、自然和社会现实，不以任何组织和个人的意志为转移，北极的跨区域和全球性问题与中国密切相关。中国尊重北极国家在北极地区的主权、主权权利和管辖权，愿意为北极和平、稳定、可持续发展做出积极贡献。与此同时，相关方面也应该尊重北极域外国家依法在北极开展活动的权利和自由，尊重国际社会在北极的整体利益。中国期待与有关各方一道，本着相互尊重、合作共赢的理念，合力推进北极可持续发展。

蓬佩奥先生无视客观事实，炒作意识形态，渲染北极安全威胁，这与当前国际社会在北极加强合作的大势不符。

(责编：于洋、刘慧)