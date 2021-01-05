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2020年12月31日，国务院联防联控机制发布最新消息：国家药品监督管理局30日依法批准了国药集团中国生物北京公司研发的新冠病毒灭活疫苗附条件上市，该疫苗接种后安全性良好，保护效力为79.34%。自去年12月15日以来，全国重点人群累计接种已经超过300万剂次。此前11月底，中国已累计接种超过150万剂次。伴随着中国新冠疫苗在国内外推广使用，中国疫苗的安全性和有效性日益受到各国卫生部门和专业人士认可。

据土耳其阿纳多卢通讯社报道，土耳其从中国科兴公司订购的首批300万剂新冠疫苗2020年12月30日凌晨运抵土耳其首都安卡拉。土耳其卫生部长科贾此前表示，中国的新冠疫苗适用于土耳其人民，是有效且安全的。路透社报道，土耳其计划第一阶段为900万人接种疫苗，接种对象主要是医护人员等高风险人群。同时，土耳其方面的试验数据显示，中国疫苗有效性达到91.25%。

据新加坡《海峡时报》1月3日报道，印度尼西亚开始向全国34个省分发中国科兴公司研发的新冠疫苗。印尼卫生部负责疫苗的发言人西蒂·纳迪亚·塔米兹表示，中国科兴公司的疫苗在土耳其和巴西的临床试验取得了“相当好的”效果，正在进行的印尼临床试验第三阶段结果也是如此。

据《今日埃及人》报道，在2020年12月31日，中国同埃及签署《中埃关于新冠病毒疫苗合作意向书》。埃及卫生与人口部部长哈拉·扎耶德说，中国国药集团的疫苗在埃及开展三期临床试验进展顺利，安全性和有效性得到科学认证。埃及真诚愿意与中国开展包括疫苗在内的抗疫合作，期待中方继续给予支持。

据乌克兰总统办公室网站2020年12月30日发布的消息，乌卫生部与中国科兴公司签署了新冠疫苗采购合同，中方将向乌方提供191万剂科兴公司生产的新冠疫苗。

据沙特阿拉伯《沙特新闻报》报道，1月2日晚，埃及卫生与人口部部长哈拉·扎耶德表示，埃及正式批准在埃紧急使用中国国药集团新冠灭活疫苗。哈拉·扎耶德通过埃及电视媒体称，埃及药品管理局将于1月3日把相关官方许可送至卫生部，该许可已于2日签发，中国新冠疫苗的安全性和有效性已得到科学认证。

路透社消息称，当地时间2020年12月31日，巴基斯坦科技部部长法瓦德·侯赛因·乔杜里在社交媒体上发文称，巴基斯坦内阁委员会已决定从中国国药集团购买120万剂新冠疫苗，并将于2021年第一季度免费提供给一线工作人员。

据彭博社1月4日报道，泰国卫生部表示，泰国将分三批从中国购买200万剂新冠疫苗。根据订购协议，中国科兴公司2月底可交付20万剂，3月底交付80万剂，4月底交付100万剂。

据俄罗斯卫星通讯社报道，伊朗红新月会负责人赫马蒂在2020年12月27日表示，将从中国购买100万剂新冠疫苗，其余的约2000万剂将由伊朗卫生部提供。

2020年12月29日，俄罗斯驻华大使安德烈·杰尼索夫在2020年年度新闻发布会上说：“俄中两国在新冠疫苗领域开展务实合作。中国康希诺生物公司研制的疫苗是第一个获得俄罗斯卫生部许可，在俄罗斯进行临床试验的疫苗。8000名志愿者接受了临床试验，目前相关试验已经完成，正在对数据进行分析，初步的试验结果非常好。”

墨西哥当地媒体报道，墨西哥总统洛佩斯表示，他支持引进来自中国的康希诺疫苗。2020年12月10日，墨西哥与中国康希诺公司签署了预购协议，决定购买3500万剂由该公司研发的新冠疫苗。洛佩斯表示，中国的疫苗不需要超低温储存，给居住在偏远地区的人们带来希望。洛佩斯指出，康希诺疫苗在中国已经投入使用较长时间，效果良好。

埃及医生联合会秘书长乌萨马·阿卜杜勒-哈伊2020年12月28日接受采访时表示，中国研制生产的新冠疫苗安全有效，易于使用。阿卜杜勒-哈伊说，中国疫苗使用了传统技术，生产工艺较成熟，安全性、可信度较高，更适合埃及使用，建议埃及的医护人员尽快接种。

2020年12月29日，来自欧洲、亚洲、拉丁美洲的国家驻华使节及国际组织代表参观国药集团中国生物北京生物制品研究所。不少使节表示，希望能尽快用上中国的新冠疫苗。其中，马来西亚驻华大使拉惹·拿督·努西尔万说，中国多款疫苗取得巨大进展，这给全球共同抗击疫情传递了积极信号。

(责编：苏缨翔、常红)