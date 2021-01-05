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印度等5国开始担任安理会非常任理事国

2021年01月05日14:55 | 来源：新华网
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新华社联合国1月4日电（记者尚绪谦）印度、爱尔兰、肯尼亚、墨西哥和挪威5国国旗安放仪式4日在联合国安理会厅外举行，标志着5国开始履行安理会非常任理事国职责。

4日是安理会2021年度第一个工作日。哈萨克斯坦常驻联合国代表伊利亚索夫当天主持国旗安放仪式。安理会本月轮值主席、突尼斯常驻联合国代表拉德布发表讲话，欢迎安理会新成员。5国常驻联合国代表分别发表简短讲话，并将各自国家国旗依次安插到由哈萨克斯坦赠送的国旗座上。

印度等5国接替德国、多米尼加共和国、南非、比利时和印度尼西亚，从1月1日起开始担任安理会非常任理事国。安理会另外5个非常任理事国为爱沙尼亚、尼日尔、圣文森特和格林纳丁斯、突尼斯、越南。

联合国安理会共有15个成员，其中中国、法国、俄罗斯、英国和美国为常任理事国，其余10个成员为非常任理事国。非常任理事国任期2年，经联合国大会选举每年更换5个，不能连选连任。10个非常任理事国席位按地区分配：非洲地区3个；亚太地区、拉美和加勒比地区、西欧和其他地区各2个；东欧地区1个。

安理会担负维持国际和平与安全的责任，是联合国主要机构之一。

(责编：艾雯、刘叶婷)

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