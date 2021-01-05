新华社雅温得1月4日电（记者乔本孝）班吉消息：中非共和国国家选举机构4日晚公布总统选举首轮投票初步结果，现任总统图瓦德拉获得超过半数选票。

初步结果显示，图瓦德拉获得约34.7万张选票，得票率53.92%。前总理多洛盖莱得票率为21.01%，位列第二。

中非宪法法院将于近日开始受理对初步结果的申诉，并最晚于本月19日公布首轮投票最终结果。届时，如果有候选人获得超过半数选票，即直接当选总统，否则，得票最多的前两名候选人进入第二轮投票。

在中非政府军和联合国维和部队的高度戒备下，2020年12月27日举行的中非共和国总统和国民议会选举首轮投票在相对平稳的形势中结束。选举机构数据显示，总统选举投票率为76.31%。

一段时间以来，武装组织不断在首都以外一些地区制造袭击，并企图进犯首都班吉。中非政府指责这是前总统博齐泽联合武装组织意图政变。班吉检方4日表示，已针对博齐泽支持叛军一事展开司法调查。

2013年3月，时任中非共和国总统博齐泽被反政府武装“塞雷卡”武力推翻，被迫流亡。博齐泽2019年12月返回中非，准备参加此次总统选举。2020年12月初，中非共和国宪法法院宣布，取消博齐泽的总统候选人资格。

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