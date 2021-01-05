人民网乌兰巴托1月5日电 （记者霍文）当地时间1月5日11时，蒙古国国家传染病研究中心检验部主任阿木巴色勒玛通过视频通报，过去24小时对11581人进行了核酸检测，新增22例新冠肺炎确诊病例，均在乌兰巴托；新增死亡病例1例，系患有心血管疾病的76岁男性患者。该国累计报告1308例新冠肺炎确诊病例，累计治愈884例，累计死亡2例。

据蒙卫生部统计数据，累计报告1308例新冠肺炎确诊病例中，包括境外输入408例、本土关联病例817例、恩赫萨仁疗养院49例、国家传染病研究中心医护人员18例、军事中心医院医护人员14例、国家肿瘤研究中心医护人员2例。

2020年11月中旬以来，蒙古国首都乌兰巴托及色楞格等1市6省陆续出现本土关联病例。累计本土关联817例中，包括乌兰巴托491例、色楞格省217例、达尔汗乌拉省45例、鄂尔浑省25例、东戈壁省32例、戈壁苏木贝尔省4例、后杭爱省3例。

自2020年11月12日起实施疫情防控全民戒备状态的32天后，蒙古国将疫情防控级别下调至高度戒备状态。鉴于疫情防控形势，12月23日6时起首都乌兰巴托再次实施疫情防控全民戒备状态，期间除医疗、电力、供水、通讯等15个行业不受限制，其余行业全部停业，并采取严格禁足措施。为有效防控疫情，蒙政府1月4日决定将首都疫情防控全民戒备状态延长5天至11日6时。

(责编：苏缨翔、常红)