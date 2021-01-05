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日本首相新年首次新闻发布会强调应对疫情紧迫性

2021年01月05日09:00 | 来源：新华网
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新华社东京1月4日电（记者郭丹）日本首相菅义伟4日在东京举行记者招待会，就新冠疫情防控、经济发展、外交等内容发表讲话，强调应对疫情是当务之急。

菅义伟说，日本政府正在探讨是否宣布东京、千叶等单日新增病例数维持在高位的地区进入紧急状态。他强调，虽然日本政府此前与部分国家和地区签署了商务人员往来协议，但如若对方国家确认出现了病毒变异，将立即中止两国或地区之间的商务人员往来。

菅义伟表示，疫苗是控制疫情的关键，日本政府将于2月下旬起在全国范围推广疫苗接种，医务人员和老人优先。他本人将身先示范接种疫苗。

菅义伟表示将继续推进数字化改革和绿色经济，瞄准2050年实现碳中和的目标，进一步推动减少碳排放计划落实。

少子化是日本社会面临的重要课题，菅义伟表示，日本将从2022年4月起将不孕不育治疗纳入医保范围。

此外，在外交方面，菅义伟重申日美同盟重要性。他表示，将同时深化与欧洲、印度、东盟等国家的关系，并注重与中国、俄罗斯等周边国家关系，创造稳定的周边环境。

(责编：艾雯、刘叶婷)

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