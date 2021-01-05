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蒙古国延长首都地区全民警戒状态以应对新冠疫情

2021年01月05日08:48 | 来源：新华网
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新华社乌兰巴托1月4日电（记者阿斯钢 苏力雅）蒙古国政府4日宣布，将首都乌兰巴托地区全民警戒状态自6日6时延长至11日6时，以应对持续蔓延的新冠疫情。

蒙古国副总理、国家紧急情况委员会主席索德巴特尔当天在新闻发布会上说，目前乌兰巴托地区新冠疫情形势异常严峻复杂，政府决定将这一地区全民警戒状态延长至11日6时，在即将到来的2021年蒙古国传统佳节“白月节”期间不举办聚集性庆祝活动。

索德巴特尔同时表示，政府正在研究11日起将首都地区全民警戒状态下调到高度警戒状态的可行性，在高度警戒状态下餐饮、服务业可逐步恢复营业。

蒙古国卫生部4日发布的数据显示，该国过去24小时新增确诊病例23例，其中21例为本土病例；累计确诊病例1286例，其中829例为本土病例；累计治愈病例878例。此外，蒙古国有1例患基础病的新冠死亡病例。除乌兰巴托市外，色楞格省、戈壁苏木贝尔省、后杭爱省、达尔汗乌拉省、鄂尔浑省和东戈壁省已连续多日没有新增确诊病例。

为遏制新冠疫情，蒙古国自2020年11月12日起进入全民警戒状态，12月1日起在全国因地制宜实施不同级别警戒状态，乌兰巴托市从12月14日起由全民警戒状态下调到高度警戒状态。出于疫情防控考虑，乌兰巴托市从2020年12月23日6时至2021年1月6日6时再次实施全民警戒状态。

蒙古国防灾警戒级别分为三级，从高到低分别为全民警戒状态、高度警戒状态、警戒状态。

(责编：艾雯、刘叶婷)

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