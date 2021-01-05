尽管英国物价飙升风险因英国与欧洲联盟达成未来关系协议有所缓和，但英国消费者在新的一年仍可能发现食品价格上涨。

英国食品和饮料联合会预测，“脱欧”后的海关申报手续和通关流程可能使英国食品进口商的成本上升8%，即增加30亿英镑（约合265亿元人民币）支出，其中一部分可能转嫁给消费者。

英国农业和园艺发展委员会估算，畜牧业贸易开支将增加5%至8%，农产品贸易开支将增加2%至5%。

美国彭博新闻社4日援引英国食品和饮料联合会国际贸易部门负责人多米尼克·古迪的话说：“我们正从无摩擦贸易走向多摩擦贸易。任何有关这些成本不会导致食品价格上涨的说法，都应该受到质疑。”

彭博社报道，英国大约一半食品采购自海外，主要进口自欧盟。在英国“脱欧”前，食品供应已经在英国成为热门话题，新冠疫情蔓延则搅乱了食品供应链。

英国慈善机构“费利克斯项目”首席执行官马克·柯顿说，疫情对经济的冲击以及“脱欧”产生的额外成本，将使英国的食品供应问题变得更糟。

柯顿说，这家机构去年提供的慈善食品数量相当于约2100万人份，预计今年将增至3800万人份。“我们已经面临巨大需求。今后需求只会更大，因为需要帮助那些买不起优质食品的人。”

英国零售商协会负责食品和可持续性业务的安德鲁·奥佩说，英国超市已经囤积关键商品，但对新鲜农产品供应感到担忧。（卜晓明）（新华社专特稿）

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