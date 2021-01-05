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美国新冠肺炎确诊病例超2078万

2021年01月05日08:38 | 来源：人民网-国际频道
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人民网华盛顿1月4日电 （记者李志伟）据美国约翰斯·霍普金斯大学发布的全球新冠肺炎数据实时统计系统，截至美国东部时间1月4日晚6时，全美共报告新冠肺炎确诊20780638例，死亡353050例。过去24小时，美国新增确诊203461例，新增死亡1748例。

美国有线电视新闻网报道说，过去一周，美国平均每天有2637例新冠肺炎死亡病例。平均每33秒就有1个美国人死于新冠肺炎。2020年12月是美国疫情死亡病例最多的一个月，有77572人死于新冠肺炎。

据统计，过去一周，美国平均每天新增213437例确诊病例。专家警告说，假期聚会将导致病例激增。在假期期间检测量减少11.65%的基础上，单日新增确诊病例激增16%。与此同时，3日，美国新冠患者住院人数达125544，创下新高。

假期客流迎来高峰，加剧美国疫情风险。美国运输安全局表示，3日美国机场旅客人数超过132.7万，这是疫情暴发以来的最高纪录。美国运输安全局发言人丽莎·法布斯坦表示，在过去的12天里有8天机场旅客人数超过100万，本周旅客人数预计将维持高位。

(责编：苏缨翔、常红)

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