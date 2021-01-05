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2021年01月05日08:25 | 来源：人民网－人民日报海外版
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印度批准紧急使用新冠疫苗

印度药品管理总局1月3日宣布，批准紧急使用两种新冠疫苗的授权申请。这是印度药管部门首次作出这一决定。印度总理莫迪当天表示，此举会成为印度抗疫工作的转折点。

印度药品管理总局局长索曼尼当天对媒体说，经充分审查，批准在紧急情况下使用印度血清研究所生产的新冠疫苗，以及印度生物技术公司等机构合作研发的另一种新冠疫苗。这两种疫苗都将分为两剂注射，可在2至8摄氏度的温度下储存。

据印度卫生部3日消息，过去24小时该国新增新冠确诊病例18177例，累计确诊10323965例；新增死亡217例，累计死亡149435例。

津巴布韦收紧“封城”措施

津巴布韦副总统兼卫生部长奇温加1月2日宣布，津政府决定即日起收紧“封城”措施，在未来30天实施延长宵禁时间、关闭商业设施、限制民众外出等举措，以遏制新冠肺炎疫情蔓延。

奇温加在津政府举办的新闻发布会上表示，根据新的“封城”措施，全国宵禁时间延长为每日18时至次日6时；除超市、药店和医院等，商业设施包括餐厅、酒吧、健身房等将关闭；要求民众“非必要不外出”，除生活必需品采购、就医等，一般情况下不得出行；禁止举办婚礼、宗教仪式等聚集活动，允许举行葬礼，但出席人数限制在30人以内。

据津巴布韦卫生部1月2日发布的疫情数据，该国累计新冠确诊病例14491例，其中累计死亡病例377例，累计治愈病例11363例。

索马里首都发生汽车炸弹袭击  

索马里政府官员1月2日说，索马里首都摩加迪沙当天发生一起汽车炸弹袭击事件，造成至少4人死亡、4人受伤，死者中包括一名土耳其公民。

索马里政府发言人伊斯梅尔·穆赫塔尔·奥马尔在接受新华社记者采访时说，袭击事件发生于当天早晨，袭击目标是承建摩加迪沙-阿夫戈耶公路的一家土耳其公司。除一名土耳其公民遇难外，另有4名土耳其公民受伤。

土耳其外交部当天发表声明强烈谴责这起袭击事件，并表示土方正在密切关注受伤土耳其公民的情况。

极端组织索马里“青年党”宣称制造了该起袭击事件。

尼日尔将举行第二轮总统选举

尼日尔全国独立选举委员会1月2日公布的数据显示，在2020年12月27日举行的总统和议会选举中，执政的尼日尔争取民主和社会主义党候选人穆罕默德·巴祖姆与前总统马哈曼·奥斯曼得票数居前两位，但得票率均未过半，两人将进入第二轮角逐。

尼全国独立选举委员会公布的首轮总统选举初步结果显示，巴祖姆赢得近40%的选票，奥斯曼赢得近17%的选票。来自全国100多个政党和组织的30名总统选举候选人参选。

尼日尔计划于2月21日举行第二轮总统选举。

根据尼日尔法律，总统任期5年，由选民投票直选产生，得票率超过50%的候选人赢得选举。若在首轮投票中没有人得票率过半，则得票数居前两位的候选人将进入第二轮角逐。          

（均据新华社电）

(责编：艾雯、刘叶婷)

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