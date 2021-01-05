睿 加 潘子怡

继美军在2020年12月31日派出两架B52轰炸机执行伊朗海岸线飞行任务后，据美联社2021年1月1日报道，美军又决定将部署在波斯湾的“尼米兹”号航空母舰撤回。

此前，美国海军于2020年12月21日宣布在波斯湾部署一艘核动力潜艇和两艘导弹巡洋舰。同日，以色列公共广播也报道称，以军一艘海豚级潜艇正驶向海湾地区。

同时，为了防范美国的打击，伊朗也加强了核设施附近的空中防御，并在邻近伊拉克边境部署了导弹和无人机。随着伊朗高级将领苏莱曼尼一周年忌日的到来，美伊关系的紧张程度进一步升级，中东的乱局正处在一个初始阶段，看不到结束。

美伊持续武力对峙

“美国军方很少公开潜艇的活动情况，这次如此高调的部署显然不是来打仗的。”宁夏大学阿拉伯学院院长、中国阿拉伯国家研究院院长李绍先在接受本报采访时谈道。

2020年11月27日伊朗核科学家穆赫森·法赫里扎德遇刺身亡。虽然目前还没有任何国家或组织宣布对这起事件负责，但伊朗方面认为以色列有重大嫌疑，也有不少人士猜测美国也难逃干系。且2021年1月3日又是伊朗苏莱曼尼将军的一周年忌日。

李绍先称：“如果把美国和伊朗比作猫和老鼠的话，老鼠被压得喘不过气来，猫也害怕，担心伊朗报复。其实，无论是美国还是伊朗，都没有进行大规模冲突的意愿。特朗普就是想告诉伊朗，一旦造成美国人死亡，后果非常严重。”

推进地区关系重组

在短短的3个月内，阿联酋、摩洛哥、苏丹、巴林在美国的竭力推动下与以色列恢复了正常的外交关系。阿联酋与以色列建交后，美国答应向阿联酋出售先进的F35战机。对于摩洛哥，美国承认其在西撒哈拉的主权。苏丹和巴林也在美国的高压下与以色列建交。

美国推进的地区国际关系重组，是否意味着美伊和阿拉伯国家结盟对抗伊朗？是否会导致中东国际关系的进一步不平衡？李绍先谈道：“这些阿拉伯国家与以色列走近，完全是出于自身的利益考虑。他们并不是要对抗伊朗，这个局势反而说明了中东地区在原有的一盘散沙的情况下进一步分化。”

中东地区的国际关系重组，不限于4个阿拉伯国家与以色列建交，与此同时，卡塔尔、利比亚和土耳其走近，伊拉克、叙利亚、黎巴嫩、也门等也在主动或被动的情况下和伊朗抱团……

李绍先认为：“这并不是形成了某种战线，而是更多地反映了阿拉伯世界非常虚弱。这个局面是由于冷战后在美国完全主导下而建立起来的中东秩序，随着‘9·11’之后美国在中东的一系列举措崩溃了。现在的形势是美国在后撤，俄罗斯和欧洲并没有完全填补这一真空，这就导致本地区的力量逐渐崛起。”

中东面临深刻变化

过去的一年，中东经历了双重打击。首先是油价暴跌，对波斯湾沿岸产油国影响巨大。其次，中东的疫情也非常严重。这样的社会背景会带给中东什么样的变化，引发了人们的讨论。

“高油价时代已经结束了。全球正在推行新能源、节能减排、碳中和等。据预测，2040年前后化石能源的使用会达到顶峰，之后会不可逆地一路下滑，这对产油国的影响是深远的。”李绍先说。

整个世界对化石能源的依赖不断下降，意味着产油国之前丰裕的生活一去不返。这些国家经济收入的变化会给整个中东地区带来巨大影响。李绍先认为，该影响可分为两个方面：

“对内，这给君主国的统治带来很大考验。过去石油地租的时代过去了，现在必须经历比较困难的日子。产油国过惯了舒服的日子，现在国家有了财政赤字，各个国家都在多征税、减少福利补贴，能否平稳过渡将是一个很大的挑战。”

“对外，这些拥有石油天然气的国家，对中东地区的影响非常大。中东一大批阿拉伯国家，实际上都受益于这些产油国，接受他们的援助。在产油国遭受重挫之后，一方面，来自产油国的援助会减少；另一方面，过去没有产油的国家，到海湾产油国打工的人数很多。比如埃及，有几百万人在海湾地区打工，他们的侨汇构成本国发展的重要资金来源，这些都将受到影响。”

(责编：艾雯、刘叶婷)