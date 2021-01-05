本报记者 王俊岭

“完善外商投资准入前国民待遇加负面清单管理制度，有序扩大服务业对外开放，依法保护外资企业合法权益，健全促进和保障境外投资的法律、政策和服务体系，坚定维护中国企业海外合法权益，实现高质量引进来和高水平走出去。”

——《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》

中国成为全球唯一实现经济正增长的主要经济体，广交会、服贸会、进博会等开放型盛会圆满举办，自由贸易试验区由18个增至21个，积极参与并加入《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP），国家发改委、商务部发布《鼓励外商投资产业目录（2020年版）》……2020年，尽管受到疫情影响，但中国扩大开放的步伐依然铿锵，不少外商从中有了实实在在的收获。

2021年，是“十四五”时期的开局之年。外商如何看待在华的发展与合作？本报记者在采访中感受到，中国经济的强大韧性、中国市场的巨大空间、中国开放的稳定预期，无不让外商对中国充满了期待。

中外携手谋求共赢

深冬时节，天寒地冻，但中外企业合作的热情一点都没有减退。

2020年12月28日，俄罗斯西布尔公司与中国石油化工股份有限公司宣布，将在俄罗斯阿穆尔地区合资建立天然气化工园区。据了解，阿穆尔天然气化工园区将成为世界上最大的基础聚合物生产场所之一，年产能为270万吨，包括230万吨的聚乙烯和40万吨的聚丙烯，同时将生产各种等级的产品。对俄罗斯来说，园区的建设有助于吸引国际投资；对中国来说，日益增长的市场需求将会得到更充分的满足。

“西布尔公司和中国石化在共同交付大型投资项目和实施先进生产技术的合作方面有着悠久历史。合资企业的建立是我们阿穆尔天然气化工园区项目的一个重要里程碑。在中石化参与下，我们能够最大程度地提高该项目的效率，优化和平衡该设施的未来债务组合，还可以增强其在亚洲市场分销的专长。”西布尔公司董事会主席德米特里·科诺夫说。

除了石油巨人的握手之外，中外小企业和商人的合作也不停步。最近，上海昊乐国际贸易有限公司总经理王仕成经常通过互联网与他的阿根廷合作伙伴、卡萨雷娜酒庄负责人尼古拉斯·佩内蒂商量红酒业务。

王仕成告诉本报记者，自己2013年访问阿根廷时结识了尼古拉斯·佩内蒂。当时，正值中国（上海）自由贸易试验区刚刚成立。几年来，随着中国改革开放不断推进，自贸区建设进入“快车道”，昊乐国际的进口红酒业务也迅速发展。依托自贸区完善便利的保税、进出关以及物流系统，发挥自身服务于欧盟、南美各国酒庄、国际合作伙伴以及经销商客户的强大实力，近年来企业呈现良好发展势头，销售量、销售额均保持20%以上高速增长。

“正是中国市场实实在在的销售业绩，让尼古拉斯·佩内蒂等外商合作伙伴们把中国作为国际化发展的最重要方向。大家纷纷把优质产品资源向中国市场倾斜，市场定位和经营策略上也针对中国需求进行了科学调整。”王仕成说。

服务业方面，中国开放型经济的发展为外商提供了不少机会。这个元旦假期，美国德汇律师事务所北京管理合伙人刘思锐没睡上几个囫囵觉。他告诉本报记者，临近2020年底，公司业务非常多，加班早就成了“常态”。

“‘十三五’期间，中国利用外资总规模达数千亿美元，这得益于中国整体营商环境的显著改善、《外商投资法》及其实施细则和配套政策的颁布与实施，以及积极扩大开放的一系列举措。作为国际知名律师事务所，德汇也抓住了这一历史机遇，利用百年老店的金字招牌以及跨境服务的团队优势，服务外国投资者在诸多行业加大对华投资、协助外商投资企业在华经营，实现了各方共赢的良好局面。”刘思锐说。

业绩亮眼说服力强

外商及其中国合作伙伴忙碌身影的背后，是亮眼的业绩支撑。

2020年5月19日，在湖北武汉启动新兴市场中国总部及创新中心；2020年9月14日，与陕西西咸新区签订投资战略协议；2020年11月，参加中国国际进口博览会，安全飞行、智慧医院、智能工厂以及智慧物流四大应用场景板块及30余项创新技术和软件服务方案受到中国客户的高度认可……过去的一年中，美国霍尼韦尔在中国取得了不俗的业绩，其优质的产品与持续扎根中国的理念，也受到越来越多中国消费者称赞。

霍尼韦尔（中国）总裁张宇峰对本报记者表示，作为美国以外最大的单一市场，中国对于霍尼韦尔而言至关重要。霍尼韦尔希望在中国进一步扩大对外开放的时代背景下，不断加大在华投入，在进一步提升研发能力的同时，以中国研发的技术和产品服务更广阔的全球市场。“未来，霍尼韦尔将继续拓展加深与中国企业的合作，通过先进的研发和产品为不同行业的客户提供定制化的解决方案，服务中国市场可持续发展，携手客户共创更健康、更安全、更高效的‘智慧未来’。”

在谈及中国市场的重要性时，巴西淡水河谷中国区总裁谢雪用一组数据进行了回答：中国自2006年起即成为淡水河谷最大的市场，而且近几年正变得越来越重要。

“十三五”期间，淡水河谷向中国累计供应了超过9亿吨优质铁矿石和球团矿产品，占到淡水河谷同期铁矿石销售总量的58.8%。2020年前三季度，淡水河谷向中国供应了1.28亿吨铁矿石和球团矿产品，占到淡水河谷同期铁矿石销售总量的65.6%，超过上年同期。

“我们一直密切关注中国‘十四五’规划编制工作的进展。看到中国将继续秉持开放、合作、团结、共赢的信念，坚定不移全面扩大开放，我们备受鼓舞。中国致力于在新发展阶段建设更高水平、更高质量的开放型经济，这为淡水河谷的发展带来了重要机遇。中国对于高质量发展的追求将加速中国钢铁行业的产业升级和脱碳进程，高品位的矿产品将因此更受市场青睐。淡水河谷始终全力确保向中国安全稳定地供应高品位铁矿石。”谢雪对本报记者说。

“从开放型经济看，2020年前11个月，中国外贸进出口以人民币计增长了1.8%，以美元计增长了0.6%，均实现了正增长；利用外资以人民币计增长了6.3%，以美元计增长了4.1%；对外投资基本保持了稳定。从国内消费看，回暖态势持续，实物商品消费保持较快增长，服务消费逐步恢复。中国经济总体持续恢复，生产和需求都在稳步回升，为维护全球产业链供应链稳定、推动世界经济复苏发挥了积极作用。”商务部新闻发言人高峰稍早前的话，也印证了不少外商的真实感受。

未来仍将加码中国

展望“十四五”，外商的期待更多，布局也更广。

据谢雪介绍，根据“最大程度提高铁矿石质量”这一战略支柱，淡水河谷制定了到2022年底实现4亿吨年产能的目标，并计划在后续几年内再增加5000万吨缓冲产能。此外，淡水河谷还不断提高产品质量，使产品组合更绿色环保，目标是到2024年使高品位铁矿石产品占比约90%。

“我们的高品位铁矿石产品包括卡拉加斯粉（IOCJ）、巴西混合粉（BRBF）、球团矿和球团精粉等，它们的铁含量非常高，杂质含量非常低，能提高炼钢效率，减少炼钢过程中的能耗及产生的炉渣，并降低排放。这些，可以助力中国钢铁企业实现在新发展阶段取得高质量发展的经济目标以及到 2060 年前实现碳中和的宏伟目标。”谢雪说。

日本AGC株式会社执行董事上田敏裕在接受本报记者采访时表示，中国正在一步步深化改革开放的脚步，开放政策的持续性对外资企业来说是十分重要的。2020年，AGC在苏州和深圳分别投资9亿元人民币和49亿元人民币，建设世界最高水平的汽车显示器盖板玻璃生产线和行业最先进的第11代显示器液晶玻璃基板生产线。企业希望通过这些高水平环保型工厂生产出的高附加价值产品，满足中国消费者的“美好生活需求”。

在谈及“十四五”的打算时，上田敏裕表示，中国已经成为创新的发源地，AGC希望今后充分发挥中国的人才优势，进一步强化在中国的研发职能。同时，AGC也希望持续进行最先进的节能环保型投资。“今后，中国将是世界经济复苏的引擎，AGC会继续扎根中国，以百年来积累的材料科技，为中国乃至世界经济的发展作出贡献。”

刘思锐介绍，美国德汇律师事务所打算进一步深度参与中国对外开放持续扩大、共建“一带一路”成果，在中国对外开放的新格局、新篇章中抓住市场机遇、提供全方位的涉外法律服务。

“一方面，我们将在跨境投融资、资本市场、公司治理、合规及争议解决等领域服务外资企业进一步融入国民经济，实现企业发展与中国扩大改革开放的共赢。另一方面，我们还将通过境外律师团队加大力度服务中国企业，不仅要帮助中国企业‘走出去’、还要‘走进去’，协助企业符合所在国的法律制度规定、妥善应对当地司法程序。此外，我们也会作为中国营商环境的海外推介者和外企在华投资的导航员，让更多外企了解中国市场、熟悉中国市场、进入中国市场。”刘思锐说。

(责编：艾雯、刘叶婷)