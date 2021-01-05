张焕波

●通过高水平开放与全球市场和全球资源充分链接，可以更好地开发新技术、培育新产业、扶持新业态、打造新模式

2020年是“十三五”的收官之年；刚刚到来的2021年，则是“十四五”的开局之年。如何在这重要的历史交汇点上总结经验、谋划未来，做好扩大开放这篇文章，对于适应新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，具有极为重要的意义。

“十三五”以来，中国对外开放的步伐进一步加快，取得了巨大成就。这也是不少外资持续看好中国、布局中国的重要原因。

比如，在农业、采矿业、制造业、服务业等方面，中国进一步开放了市场，外资准入负面清单不断缩减，目前仅剩30条；中国多次修改《鼓励外商投资产业目录》，进一步扩大了鼓励外商投资范围；自贸试验区的建设布局进一步完善，“十三五”期间新增17个，开放水平和政府管理能力不断提高，开启了海南自由贸易港建设进程；积极主动扩大进口，自主降低关税水平，从2015年的9.8%降到了7.5%……这些开放措施，使得外资企业更加深入和全面地进入到中国市场，增强了外资企业投资信心，降低了经营成本，带来了丰厚回报。

那么，中国为什么要坚持扩大对外开放呢？中国坚持对外开放的基本国策，因为高水平开放是实现高质量发展的重要保障。实现高水平开放，有利于促改革、促发展、促创新，有利于推动转方式、调结构、增动力，有利于培养和壮大新动能。当前，新一轮科技革命和产业变革正在加速发展，为全球经济发展带来新的经济增长点。可以说，只有通过高水平开放与全球市场和全球资源充分链接，才能更好地开发新技术、培育新产业、扶持新业态、打造新模式。

“十四五”时期，中国对外开放将有更多新看点和新趋势：

市场开放的深度和广度将进一步提高。开放领域将进一步扩大，负面清单将进一步缩减，关税和制度性成本会进一步大幅降低。

全方位、全领域的全面开放新格局将进一步完善。自由贸易试验区将进入新的发展阶段，增区扩区，赋予更大改革自主权，同时会把更多成熟的开放政策和管理体制向全国推广。海南自由贸易港开放引领作用将得到增强。

市场化、法治化、国际化的营商环境将进一步成型。将加大知识产权保护力度，完善投资促进和保护、信息报告等制度，营造尊重知识价值的环境，完善知识产权保护法律体系。

多双边合作将取得更大进展和成效。中国将继续和其他成员国一道对世界贸易组织进行必要改革，继续参与改革国际金融体系，支持提高发展中国家代表性和发言权。

“一带一路”高质量发展更加深入人心。中国将加大力度，拓展第三方市场合作的渠道，构筑互联互赢的产业链和供应链，进一步向制度型开放、绿色发展、数字经济等领域合作重点倾斜。

人民币国际化与资本账户双向开放将稳步前行。“十四五”时期，中国将进一步创造条件，引导市场增加或接受人民币计价结算，完善金融基础设施，加强国际合作，提高人民币跨境流通使用的便捷性。

中国开放的大门不会关闭，只会越开越大。外资在中国市场的机遇也必将越来越多。

（作者为中国国际经济交流中心美欧研究所副所长、研究员）

(责编：艾雯、刘叶婷)