人民网

首页

举报专区

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民视觉 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>国际

“莱猪”来了！台岛怎一个乱字了得

本报记者　 任成琦
2021年01月05日08:17 | 来源：人民网－人民日报海外版
小字号

图源：台湾《联合报》

元旦开始，台湾地区正式开放美国“莱猪”（含莱克多巴胺即“瘦肉精”的猪肉）进口。此前，民进党当局一宣布要开放，岛内就掀起“攻防大战”。但即使台湾民众有七成以上反对，外加中国国民党努力杯葛，也挡不住民进党“立委”在表决会上霸王硬上弓，以人数优势强行闯关。

如今议题成真，岛内一片混乱，本地猪价格上涨，“台湾猪”标识五花八门。最可怜的当然是台湾民众，永远都要担惊受怕，是否会“不小心吃到毒猪肉”。

标章乱作一团

开放“莱猪”后，新北市板桥区福记便当就开出涨价第一枪，店内公告使用“台湾猪”，相关食品涨价5到10元新台币。

面对“哄抬价格”质疑，岛内“消基会”董事长黄怡腾认为，涨价是反映成本，不能给店家乱扣帽子。在餐饮业界看来，台产猪需求提升，涨价难免，未来成本恐持续增加。有专家分析称，廉价的“莱猪”来台后，台产猪的市场占有率难逃被蚕食命运。兽医师程嘉华说，现在已经有中小型养猪户陆续退出市场，“进口对市场冲击力很大，撑不过去养猪户势必得另做打算，脸书社团上养猪的朋友，从两个月前开始，就陆陆续续开始卖他的猪舍。”

摸准了民众对“莱猪”的恐惧，岛内餐饮业多数标榜台产猪。于是元旦过后，岛内出现了“标章混乱”的奇特景观。据台媒报道，现在岛内各地猪肉标章多达12个，连羊肉摊也挂上“台湾猪”标章，还有业者干脆自画标章，消费者根本辨别不清。台湾网友讽刺称，猪肉标识像是贴对联。即使这样，不少消费者还是不信，有贴满标章的小吃摊摊主哭诉，生意惨掉三成。

民瘼如此，始作俑者的民进党当局，却吃了秤砣铁了心。台行政机构在开放前一天也是2020年的最后一天，宣布各县市“反莱自治条例”全部无效，等于禁止了各县市保护食品安全的一切努力。

国台办发言人朱凤莲表示，大陆不允许进口含有莱克多巴胺的猪肉牛肉及制品。民进党上台前强烈反对进口“莱牛”，上台后却专断开放进口“莱猪”，是典型的“发夹弯”，说明民进党关注的只是一党之私，并不真正关心台湾民众切身利益。

在台北市，岛内“民间反瘦肉精毒猪联盟”在凯达格兰大道露营跨年反“莱猪”，游行民众手拿台当局蔡英文、苏贞昌及民进党“立委”照片，绕行台立法机构表达无声抗议。

甘当政治筹码

台湾中山大学政治系教授廖达琪表示，对大多数台湾人来讲，“莱猪”是食安议题，但“蔡对整件事的操作是政治性操作，不是为人民的食安考虑，完全是当政治筹码操作”。

这话很容易被印证。“美国在台协会”在社交媒体上公布2020年度回顾影片，影片中贴出该组织负责人与台北市长、新北市长、桃园市长、台南市长、高雄市长等的合影，独漏日前与其会面、坚持“反莱猪进口”立场的台中市长卢秀燕。

执意开放“莱猪”的民进党当局，似乎把准了美国的脉。美国白宫国家安全会议1日发表网文称，台湾移除对美牛猪进口限制，对美国农民来说是受欢迎的举动，还称期待在2021年进一步强化美台经济关系云云。

惠而不费的言辞，让民进党当局不禁期待地搓搓手。毕竟，事前没有跟民意沟通，甚至未取得党内共识，事后一味压制异见和民意反弹，下的血本明显不小。很快，隔天“回报”就来了。2日，美国商务部宣布，针对从台湾等地销往美国的轿车车胎进行反倾销调查，根据初判结果，台湾轮胎厂被课征52.42%-98.44%的反倾销重税。

这种打脸，来得不要太快。更有媒体扎心评论说，蔡英文当局口口声声称开放“莱猪”是考量整体利益，但至今台美经贸进度，双方对话谈些什么内容，另外像是BTA（双边贸易协议）是否有谱、FTA（自由贸易协议）是否有新进度，都讳莫如深语焉不详。事实是冷冰冰的。负责台美经贸谈判的美国贸易代表署，至今尚未对“莱猪”入岛发表任何看法。

被吃定就是被吃定。国台办发言人朱凤莲说得好，民进党当局甘当棋子、企图“倚美谋独”，注定失败。

侮辱“谦卑”二字

压力山大之下，或许是心虚了，新年第一天，蔡英文开始说起了软话。针对“莱猪”进口一事，她声称要用“最谦卑”的心请台湾民众体谅。

对此廖达琪直言，“现在说体谅太晚了！”台师大政研所教授曲兆祥回应表示，“蔡英文希望台湾人体谅她，但百姓的无奈，又要谁体谅呢？”《中国时报》3日称，每当民进党遭重大质疑甚至抗议的时候，蔡英文就搬出“谦卑”二字。回顾蔡英文在去年8月28日突然宣布美国“莱猪”进口政策震惊各界，这样霸道的方式，有一丝怜悯的态度对待人民卑微的请求吗？“这样对人百般凌辱后丢一颗糖要求了事的态度，简直是侮辱了‘谦卑’二字。”

在台北市长柯文哲看来，恐吓和文青语言交替应用，玩弄台湾人民的善良，正是典型的两手策略。其实，民进党当局还有一项绝技，那就是甩锅。

为了要求“体谅”，民进党当局丢出的一块遮羞布是，这道难题已经经历三任台湾主事者，已经没有回避不处理的空间。对此国民党台北市议员罗智强称，陈水扁、马英九都顶住压力没开放“莱猪”，“不是你解决了难题，而是你软骨无能”。马英九办公室称，“莱猪”在国际受阻、不得来台是美国政府的难题，而非台湾的难题；过去的领导人都能挡下，请不要把自己制造的问题甩锅逃避质疑。

如今，民意汹汹，民进党当局骑虎难下。以反对“莱猪”的七成多民意为后盾，由中国国民党推动的“食安公投”，将进入第二阶段联署。有观察家认为，只要“食安公投”成案，结果必然是禁止“莱猪”。而蔡英文事前草率决策、事后推卸责任，这种错误应向全台民众公开道歉。如果还是像现在一样不诚恳，一再卸责，只会激起民众更大的怒火。

有台媒期许，2021年是台湾的“莱猪元年”，但只要台湾社会团结起来，共同努力，也可以是“莱猪末年”。

(责编：艾雯、杨牧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065  |  网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号  |  网络出版服务许可证（京）字258号  |  京ICP证000006号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved