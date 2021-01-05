本报记者 任成琦

图源：台湾《联合报》

元旦开始，台湾地区正式开放美国“莱猪”（含莱克多巴胺即“瘦肉精”的猪肉）进口。此前，民进党当局一宣布要开放，岛内就掀起“攻防大战”。但即使台湾民众有七成以上反对，外加中国国民党努力杯葛，也挡不住民进党“立委”在表决会上霸王硬上弓，以人数优势强行闯关。

如今议题成真，岛内一片混乱，本地猪价格上涨，“台湾猪”标识五花八门。最可怜的当然是台湾民众，永远都要担惊受怕，是否会“不小心吃到毒猪肉”。

标章乱作一团

开放“莱猪”后，新北市板桥区福记便当就开出涨价第一枪，店内公告使用“台湾猪”，相关食品涨价5到10元新台币。

面对“哄抬价格”质疑，岛内“消基会”董事长黄怡腾认为，涨价是反映成本，不能给店家乱扣帽子。在餐饮业界看来，台产猪需求提升，涨价难免，未来成本恐持续增加。有专家分析称，廉价的“莱猪”来台后，台产猪的市场占有率难逃被蚕食命运。兽医师程嘉华说，现在已经有中小型养猪户陆续退出市场，“进口对市场冲击力很大，撑不过去养猪户势必得另做打算，脸书社团上养猪的朋友，从两个月前开始，就陆陆续续开始卖他的猪舍。”

摸准了民众对“莱猪”的恐惧，岛内餐饮业多数标榜台产猪。于是元旦过后，岛内出现了“标章混乱”的奇特景观。据台媒报道，现在岛内各地猪肉标章多达12个，连羊肉摊也挂上“台湾猪”标章，还有业者干脆自画标章，消费者根本辨别不清。台湾网友讽刺称，猪肉标识像是贴对联。即使这样，不少消费者还是不信，有贴满标章的小吃摊摊主哭诉，生意惨掉三成。

民瘼如此，始作俑者的民进党当局，却吃了秤砣铁了心。台行政机构在开放前一天也是2020年的最后一天，宣布各县市“反莱自治条例”全部无效，等于禁止了各县市保护食品安全的一切努力。

国台办发言人朱凤莲表示，大陆不允许进口含有莱克多巴胺的猪肉牛肉及制品。民进党上台前强烈反对进口“莱牛”，上台后却专断开放进口“莱猪”，是典型的“发夹弯”，说明民进党关注的只是一党之私，并不真正关心台湾民众切身利益。

在台北市，岛内“民间反瘦肉精毒猪联盟”在凯达格兰大道露营跨年反“莱猪”，游行民众手拿台当局蔡英文、苏贞昌及民进党“立委”照片，绕行台立法机构表达无声抗议。

甘当政治筹码

台湾中山大学政治系教授廖达琪表示，对大多数台湾人来讲，“莱猪”是食安议题，但“蔡对整件事的操作是政治性操作，不是为人民的食安考虑，完全是当政治筹码操作”。

这话很容易被印证。“美国在台协会”在社交媒体上公布2020年度回顾影片，影片中贴出该组织负责人与台北市长、新北市长、桃园市长、台南市长、高雄市长等的合影，独漏日前与其会面、坚持“反莱猪进口”立场的台中市长卢秀燕。

执意开放“莱猪”的民进党当局，似乎把准了美国的脉。美国白宫国家安全会议1日发表网文称，台湾移除对美牛猪进口限制，对美国农民来说是受欢迎的举动，还称期待在2021年进一步强化美台经济关系云云。

惠而不费的言辞，让民进党当局不禁期待地搓搓手。毕竟，事前没有跟民意沟通，甚至未取得党内共识，事后一味压制异见和民意反弹，下的血本明显不小。很快，隔天“回报”就来了。2日，美国商务部宣布，针对从台湾等地销往美国的轿车车胎进行反倾销调查，根据初判结果，台湾轮胎厂被课征52.42%-98.44%的反倾销重税。

这种打脸，来得不要太快。更有媒体扎心评论说，蔡英文当局口口声声称开放“莱猪”是考量整体利益，但至今台美经贸进度，双方对话谈些什么内容，另外像是BTA（双边贸易协议）是否有谱、FTA（自由贸易协议）是否有新进度，都讳莫如深语焉不详。事实是冷冰冰的。负责台美经贸谈判的美国贸易代表署，至今尚未对“莱猪”入岛发表任何看法。

被吃定就是被吃定。国台办发言人朱凤莲说得好，民进党当局甘当棋子、企图“倚美谋独”，注定失败。

侮辱“谦卑”二字

压力山大之下，或许是心虚了，新年第一天，蔡英文开始说起了软话。针对“莱猪”进口一事，她声称要用“最谦卑”的心请台湾民众体谅。

对此廖达琪直言，“现在说体谅太晚了！”台师大政研所教授曲兆祥回应表示，“蔡英文希望台湾人体谅她，但百姓的无奈，又要谁体谅呢？”《中国时报》3日称，每当民进党遭重大质疑甚至抗议的时候，蔡英文就搬出“谦卑”二字。回顾蔡英文在去年8月28日突然宣布美国“莱猪”进口政策震惊各界，这样霸道的方式，有一丝怜悯的态度对待人民卑微的请求吗？“这样对人百般凌辱后丢一颗糖要求了事的态度，简直是侮辱了‘谦卑’二字。”

在台北市长柯文哲看来，恐吓和文青语言交替应用，玩弄台湾人民的善良，正是典型的两手策略。其实，民进党当局还有一项绝技，那就是甩锅。

为了要求“体谅”，民进党当局丢出的一块遮羞布是，这道难题已经经历三任台湾主事者，已经没有回避不处理的空间。对此国民党台北市议员罗智强称，陈水扁、马英九都顶住压力没开放“莱猪”，“不是你解决了难题，而是你软骨无能”。马英九办公室称，“莱猪”在国际受阻、不得来台是美国政府的难题，而非台湾的难题；过去的领导人都能挡下，请不要把自己制造的问题甩锅逃避质疑。

如今，民意汹汹，民进党当局骑虎难下。以反对“莱猪”的七成多民意为后盾，由中国国民党推动的“食安公投”，将进入第二阶段联署。有观察家认为，只要“食安公投”成案，结果必然是禁止“莱猪”。而蔡英文事前草率决策、事后推卸责任，这种错误应向全台民众公开道歉。如果还是像现在一样不诚恳，一再卸责，只会激起民众更大的怒火。

有台媒期许，2021年是台湾的“莱猪元年”，但只要台湾社会团结起来，共同努力，也可以是“莱猪末年”。

(责编：艾雯、杨牧)