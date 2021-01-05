本报香港1月4日电 （记者陈然）香港特区政府公务员事务局局长聂德权4日向全体公务员发公开信表示，本地疫情来势汹汹，至今仍然严峻。要做好检测、调查及追踪案例和接种疫苗的工作，同时需要科技和大量人手的应用，因此未来将会借调更多公务员加强特区政府防疫、抗疫的力量。

聂德权在信中表示，特区政府的目标是尽快、稳妥地展开大规模疫苗接种计划，各部门的筹备工作将于本月底完成，按疫苗到港的时间推算，预计最快2月开始为市民免费接种疫苗。

聂德权表示，局方会继续与各部门商议，在不影响部门服务的情况下，借调更多公务员参与抗疫工作，尤其在疫苗接种安排方面，政府将在全港设立社区疫苗接种中心，涉及庞大的策划、统筹、联络和支援等工作，需要不同部门的全力配合。

根据特区政府卫生署的最新数字，截至4日凌晨，香港累计新冠肺炎确诊病例达9017例，其中8000余名患者已康复出院，另有151人死亡。特区政府延长多项现行的社交距离限制措施至1月20日；全港中小学及幼稚园亦继续暂停面授课程和校内活动，直至春节假期。

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