俞晓

图为孩子们和志愿者一起走过古桥，祈福新年。（主办方供图）

新年假期，在台商王淑贞等的支持下，由福建省泉州市特殊教育专项基金会资助的静土文创院主办、福建无声有爱文旅发展承办的传统文化体验活动，在泉州洛阳桥边举办。一群来自困难家庭或患有自闭症、听障的当地孩子，由此参加了一场特殊的成人礼。

活动期间，40名成年志愿者发动23辆爱心私家车，组织引领35名需要帮扶的孩子和20名小小志愿者，共同参与中华传统文化体验之旅。志愿者在活动当天中午12点多进村入户接上孩子们，当晚活动结束后将他们逐一安全送回家。

“箫鼓追随春社近，衣冠简朴古风存。”被帮扶的孩子们身穿汉服，在成年志愿者的陪同下，共同在洛阳桥桥南刘氏家庙体验见证了一场穿越千年的古代传统成人礼展演。活动主办方用心设计流程，为孩子们举办冠礼或笈礼，带给他们难忘的体验。这场成年礼展演未经预演和彩排，全由志愿者和孩子们现场配合完成，整个过程一气呵成、质朴自然。

为了给孩子们创造美好体验，活动组织者饶文福此前多次带领志愿者骨干前往现场查勘，并与全力支持活动的爱心人士——台商王淑贞进行相关事宜对接。王淑贞20多年前来到大陆，对公益服务和特殊群体帮扶满怀热忱。

有参与者亲属表示，传统成人礼体验很新奇，这次带自闭症弟弟过来体验，感觉很有意义。仪式过后，孩子们纷纷把自己的新年愿望写在红包里，挂在幸福树上，再从树上取下别人的幸福小红包，传递愿望，交换幸福。

上海游客袁女士说，看到有自闭症小朋友的愿望是去漂流一次，自己看来很简单的一次周末活动，对他们而言却是一次新年愿望，这对自己触动很大。

泉州市特殊教育专项基金理事会理事长郑文伟说，自闭症儿童面临的最大问题是如何融入社会。通过这个仪式，让他们感受中华传统文化，也在这种群体活动中加强交流互动，让孩子们能够走进社会。

始建于北宋年间的洛阳古桥，采用“筏形基础”“激浪涨舟，浮运架梁”技术建造，开创了桥梁建造史上的先例，被誉为中国四大古桥之一。“三里古街，两里桥。”1.08公里长的洛阳古街与古桥相邻，古桥曾见证南来北往商旅不绝，古街繁华也延续千年，直至上世纪七八十年代。

为使洛阳古街恢复往日风采，泉州台商参与打造“洛阳古桥共生文化艺术特区”，推动古街复兴。本次活动中，主办方特意安排身穿汉服的孩子们手提祈福灯，巡游洛阳老街，并由成年志愿者带领，手捧烛光缓步走过洛阳古桥，感恩祖国，祈福新年！

(责编：艾雯、杨牧)