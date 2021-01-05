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横琴“澳门新街坊”项目工程启动

2021年01月05日08:16 | 来源：人民网－人民日报海外版
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据新华社澳门电  （记者郭鑫）澳门都市更新股份有限公司（以下简称“澳门都更公司”）近日表示，位于横琴的“澳门新街坊”项目工程全面启动，项目将提供约4000个配有精装修的住宅单位，并设有商铺、教育、交通、医疗及社区服务中心等配套设施，预计2023年建成。

2020年4月，珠海横琴新区管委会向澳门都更公司签约出让了总占地面积约19万平方米的项目用地，兴建“澳门新街坊”项目。

据介绍，项目内27栋住宅楼宇，将以装配式预制件的环保施工方式建造兴建，可提供约4000个精装修住宅单位。在配套设施方面，项目内设有商业铺位、学校、卫生站、长者服务中心、家庭社区服务中心，住宅将与配套设施同步落成，以多功能生活社区，满足住户的生活所需。

“澳门新街坊”项目距离横琴口岸约6分钟车程。为打造便捷的出行环境，项目内的停车场将提供约4000多个机动车位；购买项目单位的居民，可符合资格申请澳门单牌车进出横琴。项目建成后，还将视需要在项目内增设穿梭巴士，往返屋苑及横琴口岸。

(责编：艾雯、杨牧)

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