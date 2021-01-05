本报北京1月4日电 （记者徐佩玉）为扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务的决策部署，推动形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，近日，中国人民银行会同发展改革委、商务部等六部门联合发布《关于进一步优化跨境人民币政策 支持稳外贸稳外资的通知》，自2021年2月4日起实施。

《通知》共包括五个部分，共十五条，涵盖围绕实体经济需求推动更高水平贸易投资人民币结算便利化、进一步简化跨境人民币结算流程、优化跨境人民币投融资管理、便利个人经常项下人民币跨境收付、便利境外机构人民币银行结算账户使用等五个方面内容。

《通知》提出，紧紧围绕实体经济需求，推动更高水平贸易投资人民币结算便利化，包括在全国范围内开展更高水平贸易投资便利化试点、支持贸易新业态跨境人民币结算等举措。同时，将根据商事制度改革，及时调整对业务办理及审核的要求。

在进一步简化跨境人民币结算流程方面，《通知》提出，优化跨境人民币业务重点监管名单形成机制，支持单证电子化审核，优化跨国企业集团经常项目下跨境人民币集中收付安排，在全国范围内开展对外承包工程类优质企业跨境人民币结算业务便利化试点。

在进一步优化跨境人民币投融资管理方面，《通知》提出，放宽对部分资本项目人民币收入使用限制，便利外商投资企业境内再投资，取消对外商直接投资业务相关专户管理要求，优化对境内企业境外人民币借款业务的管理，简化对境内企业人民币境外放款业务的管理。

在便利个人经常项目下跨境人民币收付方面，《通知》提出，支持个人经常项目下跨境人民币结算业务开展，便利个人人民币银行结算账户接收港澳同名汇款。

此外，《通知》还提出了便利境外机构人民币银行结算账户使用的举措，要求境内银行应不断丰富人民币金融产品，为市场主体在对外经贸活动和国际合作领域中使用人民币提供高效便捷的金融服务。

中国人民银行表示，下一步将会同相关部门做好《通知》落地实施工作，加强对商业银行的业务指导，持续优化人民币跨境使用政策，切实发挥跨境人民币业务服务实体经济、促进贸易投资便利化的作用。

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