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当用负责任行动助力世界经济复苏（和音）

——放眼二〇二一年②

2021年01月05日08:09 | 来源：人民网－人民日报
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国际社会理应坚定不移依靠团结合作的力量，在坚决做好疫情防控的基础上努力畅通世界经济运行脉络，用时不我待、只争朝夕的负责任行动共闯难关，助力世界经济复苏

2021年，世界经济能否走出衰退阴影，牵动全球目光。是强劲反弹，还是艰难爬坡，这取决于全球防控新冠肺炎疫情的成效，取决于各国兼顾疫情防控和经济社会发展的决心和能力，也取决于各国抓住创新发展和开放合作机遇的切实行动。

随着新冠疫苗陆续问世，国际社会普遍对今年世界经济出现恢复性增长充满期待。国际货币基金组织预测世界经济今年将实现5.2%的增长，经济合作与发展组织预测增长4.2%。但也要看到，世界经济恢复呈现不平衡性和不确定性。世界银行行长马尔帕斯指出，全球产出需要两到三年才能恢复到疫情前水平。

有效遏制疫情是世界经济复苏的关键。一些国家面临第二波疫情带来的困难，经济社会诸多方面不得不按下“暂停键”。“疫情持续越久，封锁措施持续时间越长，经济衰退程度就越深，恢复难度就越大。”英国《金融时报》首席经济评论员马丁·沃尔夫的如是分析充满忧虑。世界经济衰退因疫情而起，也必将随着疫情逐步得到控制而恢复增长。正因为此，确保新冠疫苗对所有国家的可及性和可负担性，对于全球的平衡复苏和后疫情时代世界经济的包容增长至关重要。

回望2020年，令人们感到欣慰的是，那些疫情防控成效较好的国家和地区，经济能够快速摆脱衰退，走上复苏轨道。特别是中国统筹疫情防控和经济社会发展取得重大战略成果，成为全球唯一实现经济正增长的主要经济体，充分证明及时有效控制疫情是恢复经济增长的重要前提。跨入2021年，人们无比期待全球团结抗疫的决心更大，统筹疫情防控和经济社会发展的行动力度更大。

以创新引领发展，必然是在危机中育新机、于变局中开新局的重要抓手。疫情防控中，新技术、新业态、新平台蓬勃兴起，并有望继续赋能传统产业，带来更多经济形态的蝶变。德国媒体近日刊文指出，2020年令人印象深刻地印证了科技所拥有的潜力。世界贸易组织发布报告指出，世界经济正在向数字化和信息化转变。毫无疑问，以科技创新和数字化变革催生新的发展动能，将是各国主动应变、化危为机的重要举措。为数字经济营造有利发展环境，加强数字基础设施建设，大力发展环境友好型产业，打造全新高效的经济体系，将是既能适应未来发展需要又能让更多人共享繁荣的优先选项。

以更大的力度创造开放合作机遇，推动贸易和投资自由化便利化，能够为后疫情时代的世界经济复苏提供重要动力。事实证明，构建开放型世界经济仍是各国的共同选择——区域全面经济伙伴关系协定的签署，提振了全球对自由贸易的信心；历时7年的中欧投资协定如期完成谈判，给2021年的世界经济注入暖意；新年伊始，覆盖几十个非洲国家的非洲自贸区正式启动，联合国常务副秘书长阿明娜·穆罕默德指出，这将推动非洲工业化进程，助力非洲经济在应对疫情的同时实现可持续复苏。

中国经济的持续复苏，将为世界经济增长注入难能可贵的确定性。2020年12月，世界银行发布最新一期中国经济简报认为，中国以“快于预期”的速度实现复苏；经济合作与发展组织发布的报告预计，中国经济增长对2021年世界经济增长的贡献率将超过1/3。今年是“十四五”规划开局之年，中国将坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，继续推动经济高质量发展，为世界经济走出低谷增添信心和动力。

放眼2021年，国际社会理应坚定不移依靠团结合作的力量，在坚决做好疫情防控的基础上努力畅通世界经济运行脉络，用时不我待、只争朝夕的负责任行动共闯难关，助力世界经济复苏。

《 人民日报 》（ 2021年01月05日 03 版）

(责编：艾雯、刘叶婷)

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