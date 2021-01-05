本报北京1月4日电 （记者王骁波）针对美国总统国家安全事务副助理波廷杰就新冠肺炎病毒溯源问题发表不当言论，外交部发言人华春莹4日表示，希望美方那些人能够回归理性和理智，面对现实，通过自身加强努力和国际合作，最大程度维护美国人民的生命安全和健康，拿出一个大国应有的样子。

华春莹在当日例行记者会上回答相关提问时表示，关于所谓“武汉实验室病毒制造论”或“泄漏论”，世界上几乎所有顶级科学家和疾控专家，包括美国顶级疾控专家福奇均已公开予以否定。中方科学家也多次接受媒体采访，美国媒体也去过武汉病毒研究所进行实地参观采访，从专业角度介绍了有关管理和研究等情况。中方媒体也已就疫情发布了谎言与真相系列，援引大量具体、详实数字和事实进行了深入批驳。

“波廷杰先生作为美国政府高级官员，事到如今居然还在翻炒这样低劣的谎言。希望美方澄清，这到底是波廷杰先生的个人言论还是代表美国政府的正式立场？波廷杰说有可信证据，那么请他立即拿出来！”华春莹说。

华春莹说，有越来越多的线索、报道和研究都表明，新冠肺炎疫情在前年下半年在世界多地多点暴发，而且时间线不断提前。中方希望在世卫组织领导下由科学家对溯源问题进行严肃科学调查，尽早查明事实真相，以便人类未来更好应对此类公共卫生危机。

华春莹表示，中国面对突如其来的疫情，面对人类从来未知的病毒，第一时间为全球抗疫拉响了警报，第一时间公布了病毒基因序列等关键信息。中方也一直同世卫组织保持密切沟通和合作。希望其他国家也能和中方一样坚定支持和有力配合世卫组织在全球抗疫方面发挥关键领导作用。

“美方高官既然对溯源问题如此重视，考虑到美国媒体之前报道出来的有关德特里克堡生物基地和美国前年秋季大流感以及新冠肺炎疫情之间的关系，美方为什么迄今不邀请世卫组织派专家去美国开展实地调查？美国在海外设立200多个生物实验室到底在做什么？美方为什么不允许国际记者去进行实地参观和采访？”她说。

华春莹说，当前世界范围内新一波疫情来势凶猛，中方愿同世界各国进一步加强团结抗疫，齐心协力尽快战胜疫情，使人民生命安全和身体健康得到最大程度保护。正如世卫组织总干事谭德塞近日新年致辞所讲，新的一年不应再让阴谋论和对科学的攻击占据上风，给人们的健康和整个社会带来不必要的痛苦。“我们希望美方那些人能够回归理性和理智，面对现实，通过自身加强努力和国际合作，最大程度维护美国人民的生命安全和健康，拿出一个大国应有的样子！”

《 人民日报 》（ 2021年01月05日 03 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)