本报驻巴西记者 朱东君

秘鲁葱茏的安第斯山东麓，瓦亚加河奔流不息。在瓦努科大区查格亚区附近，有一个巨大的水库。蓄水经一条14公里长的地下隧道引至查格亚水电站转化为电能，输送到秘鲁千家万户。

查格亚水电站2016年投入运行，是秘鲁第三大水电站，年发电量24亿千瓦时，约占秘鲁全国用电量的7%。2017年，中国三峡集团中标电站的经营权，于2019年正式接手。

曾参与电站建设的威伯特如今是电站运维经理。通过控制中心的监控系统，他可以监管整个电站的运行。“我们的工程建设、技术和安全保障都达到了国际标准。”威伯特说，查格亚水电站建有一大一小两个电站，小的生态流量电站专为确保大坝与大电站之间河道不断流而建。该电站换上从中国引进的转轮后，“运行比以前更稳定，机组的可靠性大幅提升。”

中国企业运营管理后，加强了生态环保工作，增加了水库清洁的机械作业，河流下游水质得到显著改善。相关团队的日常工作是清漂水库，将河水冲来的塑料、树枝、水生植物等杂物打捞上岸，再分类、回收和处置。团队负责人布拉斯对自己的工作很自豪：“清漂工作让消失多年的鱼类重新出现，许多鸟类也经过此地迁徙。如今水库已形成新的生态系统，一派生机盎然。”

从水库打捞出的有机废物被分拣送至电站的苗圃，形成肥料。电站环保工作主管拉斐尔和同事还负责苗圃内树苗的收集、培育和养护。“树苗长大后，会提升当地的植被覆盖率。目前，我们已培植26种本地树木，还种了一些果树和观赏树木，收益用于资助附近居民。”

水电站库区散布着23个村落，居住了大约3000名村民，中企员工与他们互动密切。2019年，希格隆邦巴村在水电站帮助下建起一个养鱼场。挖鱼塘、买鱼苗、做培训都由水电站出资完成。村民菲诺门罗是养鱼项目的协调人，“以前我们要吃鱼得去附近市镇买，或去河里钓，既麻烦也满足不了需求。现在我们自己养鱼，自给自足完全不成问题，还能通过卖鱼，大大增加我们的收入。”

这个养鱼项目在秘鲁“国家渔业和水产养殖创新计划”评选中获得奖项。有了政府资金支持，水电站又在村里挖建了新鱼塘，并联合当地研究所，开始探索野生鱼苗的养殖，力争打造出一个渔业养殖示范基地。

“现在，邻近村子的村民都对我们的鱼塘很感兴趣，经常过来观摩、买鱼和钓鱼，都有了建鱼塘的想法。”菲诺门罗说，村民们来来往往，搭乘的都是水电站提供的免费通勤大巴，偏远地区的村民还能得到免费渡船服务。“外出难题解决了，村子间的互动增多了，生产发展的机遇也多起来。”

（本报里约热内卢电）

《 人民日报 》（ 2021年01月05日 03 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)