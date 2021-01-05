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中国的世界灌溉工程遗产达到23处，为全球水治理贡献中国智慧——

跨越千年，守江河安澜

本报记者  胡博峰  龚  鸣
2021年01月05日05:10 | 来源：人民网－人民日报
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　　入选2020年度世界灌溉工程遗产名录的广东桑园围航拍图。
　　新华社发

　　国际灌排委员会第七十一届执行理事会不久前宣布，中国申报的福建天宝陂、陕西龙首渠引洛古灌区、浙江白沙溪三十六堰、广东桑园围成功入选2020年度世界灌溉工程遗产名录。至此，中国的世界灌溉工程遗产达到23处，成为拥有遗产工程类型最丰富、分布范围最广泛、灌溉效益最突出的国家。

　　中国灌溉工程反映人与自然和谐共生

　　成立于1950年的国际灌排委员会是在灌溉、排水、防洪等领域进行科技交流和应用推广的专业类国际组织，成员包括80个国家和地区委员会，覆盖了全球95%以上的灌溉面积。

　　2014年，国际灌排委员会设立世界灌溉工程遗产名录，旨在为可持续灌溉发展提供历史经验和启示。目前，世界灌溉工程遗产总数达105处，遍布五大洲的16个国家。以往入选该名录的中国灌溉工程有四川都江堰、广西兴安灵渠、湖南新化紫鹊界梯田、内蒙古河套灌区等。

　　国际灌排委员会秘书长阿什温·潘迪亚介绍说，入选世界灌溉工程遗产，必须是灌溉农业发展的里程碑，其工程设计、建设技术、工程规模、引水量、灌溉面积等领先于工程所处时代，在促进当地农业发展、粮食增产、农民增收、减少贫困等方面作出了突出贡献。“正如中国灌溉工程所展现的，世界灌溉工程遗产项目在其修建年代往往是创新或奇迹的代名词，为当代灌溉工程理论和发展提供了广泛助益和深刻启示。”

　　中国成功入选的灌溉工程均具备以上特质。例如，天宝陂距今近1300年，是中国现存最早的拒咸水蓄淡水工程；龙首渠引洛古灌区首创井渠法，推动了其后隧洞施工与水利工程理论和手段的发展；白沙溪三十六堰从最上游到最下游横跨45公里，水位落差168米，在工程规划和建设规模等方面具有时代领先性。

　　在潘迪亚看来，中国古代灌溉工程反映了人与自然和谐共生的理念，对当今灌溉农业发展有巨大贡献和启发价值，一些遗产至今仍发挥着巨大的经济社会效益。天宝陂的修建使用卵石、条石等材料，就地取材，注重生态环保；从龙首渠开始的引洛灌溉注重运用淤卤压减的方式治理盐碱地，改善了区域生态；桑园围采用桑基鱼塘循环农业模式，促生了种桑养蚕、航运贸易、龙舟竞渡等活动，对当代农业发展和生态文明建设具有重要启示。

　　“绿水青山就是金山银山。良好生态环境是最公平的公共产品，是最普惠的民生福祉。这也是中国传统智慧和发展理念在当下的体现。”潘迪亚说，中国生态文明建设的实践和经验值得国际社会参考借鉴。

　　中国治水经验为解决水利瓶颈问题提供参照

　　坐落在杭州钱塘江南岸的中国水利博物馆，采用塔馆合一设计，宛如一座漂在水上的水晶宝塔。潘迪亚和国际灌排委员会执行董事哈里什·库马尔·瓦玛都曾到访参观。在他们看来，建设如此专业、高规格的水利博物馆，表明中国重视弘扬水利精神、传承水利文化、促进水利可持续发展，“它使人们能深入体会到水利与文明延续、生态保护之间的关系”。

　　在数千年的治水实践中，中国古人建造了众多水利工程和设施，留下了宝贵的物质和精神财富。“现在，中国统筹推进建设高标准农田、发展高效节水灌溉与产业脱贫，着力推动农业高质量发展，符合中国农业灌排实际和当前世界灌排发展趋势。”瓦玛说。

　　“十三五”时期，中国农田水利和高标准农田建设取得显著进展，为有效防御水旱灾害、成功实现粮食和农业丰收发挥了重要作用。潘迪亚认为，中国脱贫攻坚取得举世瞩目的伟大成就，其中高标准农田建设、高效节水灌溉、高科技灌排手段的推广等也功不可没。

　　在河南省商水县，5万亩高标准农田示范区运用了物联网控制、智能灌溉等技术，农民只需查看数据，就能排查干旱地块，远程操作灌溉；在江西抚州市东乡区虎圩乡，高标准农田建设将过去跑肥、跑水的低产田变成了保肥、保水的高产稳产田；新疆塔什库尔干塔吉克自治县建成高效节水人工草场6.8万亩，采用喷洒式高效节水灌溉，每亩用水量只需漫灌用水量的1/10……

　　“中国在灌排作业中运用了无人机、人工智能、大数据、5G等先进技术，通过高科技优化农业灌排，为解决全球减贫过程中的水利瓶颈问题提供有益参照。”潘迪亚说。

　　中国是全球水治理的重要参与者

　　国际灌排委员会认为，保障粮食安全和粮价稳定是抗击疫情的重要方面。粮食生产依赖水资源，这对于各国高效利用现有水资源、提升农业管理水平提出了更高要求。

　　中国加大对粮食生产的支持力度，积极落实各项补贴政策，提高农民种粮积极性。中国国家统计局发布的数据显示，2020年中国全国粮食总产量为13390亿斤，比上年增加113亿斤，增长0.9%，产量连续6年保持在1.3万亿斤以上。

　　潘迪亚认为，中国采取科学有效的疫情防控措施，在较短时间内成功控制疫情，扎实推进农田水利和高标准农田建设，加快完善水利基础设施体系，“在推动可持续发展方面成效显著”。在瓦玛看来，中国水利部门等采取有效措施，根据农作物需水要求抓好春播等工作，加强灌溉用水调配，为促进粮食丰收、农业稳定发展发挥了积极作用。

　　在全球水治理方面，中国也积极为国际社会贡献可持续发展方案。2020年10月，“一带一路”河湖生态保护技术联合培训项目在武汉举行，吸引肯尼亚、埃塞俄比亚、塞拉利昂、马达加斯加、巴基斯坦、尼日利亚等六国学员参加。中国积极与联合国机构、涉水国际组织等合作，面向“一带一路”沿线国家和地区的青年水利专业人才开展技术培训，推动水资源合作。

　　世界水理事会主席洛克·福勋曾多次访问中国，见证了中国将经济社会发展与水利建设相结合的生动实践。福勋认为，中国经验受到各方广泛关注，中国是包括水治理在内的全球治理的重要参与者。


　　《 人民日报 》（ 2021年01月05日 03 版）
(责编：胡永秋、杨光宇)

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