人民网

首页

举报专区

人民日报报系

人民日报 海外版 中国汽车报 中国能源报 市场报网络版 健康时报 证券时报 国际金融报 新闻战线 人民论坛 人民周刊 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 讽刺与幽默 中国城市报

旗下网站

人民视觉 环球网 人民在线 海外网 公开课 金报电子 人民视讯 人民棋牌 人民科技 人民智作 人民网研究院 人民运营
人民网>>国际

结束内战前景有待观察  发展经济重建任务艰巨

也门联合政府面临多重考验

本报驻埃及记者  黄培昭
2021年01月05日04:58 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　据也门官方通讯社1月4日报道，此前遭到爆炸袭击的也门亚丁国际机场当天重新开放，也门内政部长易卜拉欣·哈伊丹和亚丁市长艾哈迈德·拉姆勒斯到机场迎接从苏丹首都喀土穆抵达的新年第一架商用班机。哈伊丹强调：“亚丁机场的迅速重新开放，显示了政府不屈服于恐怖活动的决心及克服困难开展重建的意愿。”

　　2020年12月30日，也门亚丁国际机场先后发生3起爆炸，造成26人死亡、60多人受伤。也门文化和信息部长伊尔雅尼指责胡塞武装策划了爆炸，胡塞武装方面对此尚无回应。也门联合政府总理阿卜杜勒—马利克·赛义德表示，也门联合政府将不受袭击事件干扰，坚定履行职责，致力于开展重建工作。联合国秘书长古特雷斯重申联合国坚定不移地支持恢复“也门人主导、也门人所有”的政治解决进程，希望通过谈判达成冲突解决办法。

　　也门南北割据状态已持续多年。据联合国人道主义事务协调办公室报告，绵延不息的内战已经使也门约23万人丧生，也门境内大量房屋、学校和医院机构毁于炮火。

　　2020年12月，在沙特领导的多国联军斡旋下，也门政府与南方过渡委员会达成协议，同意履行利雅得协议中的军事和安全条款，为建立也门联合政府扫清了障碍。2020年12月26日，新组建的联合政府在利雅得宣誓就职。也门总统哈迪在就职仪式上敦促联合政府“挽救也门濒临崩溃的经济”。

　　也门官员表示，联合政府成立后的军事行动“都将指向胡塞武装”。但分析人士认为，这并不意味着联合政府将很快击败胡塞武装结束内战，也门未来局势仍不明朗。

　　埃及金字塔战略研究中心研究员胡塞姆在接受本报记者采访时表示，也门国内派系众多，加上外部势力的介入，使得也门问题的解决日趋复杂。分析人士认为，联合政府的组建是各方博弈的结果，新政府能否彻底结束也门内战、改变也门南北割据的状态仍待观察。同时，战乱与新冠肺炎疫情叠加，使也门经济大幅下滑。2020年，也门还经历了洪水、饥荒、蝗灾等多重打击，这都将考验联合政府的治理能力。

　　（本报开罗1月4日电）


　　《 人民日报 》（ 2021年01月05日 17 版）
(责编：胡永秋、杨光宇)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065  |  网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号  |  网络出版服务许可证（京）字258号  |  京ICP证000006号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved