本报驻俄罗斯记者 殷新宇

俄罗斯高等经济大学最新发布的一项社会调查表明，有84%的俄罗斯民众准备或已经接受职业再培训，比2016年高出14%。高等经济大学的社会学者表示，这表明在新冠肺炎疫情对经济造成不利影响的背景下，人们希望通过学习新的知识和技能来应对挑战。

疫情防控期间，作为应对就业难题的重要举措，俄罗斯政府从国家储备金中拨款29.9亿卢布（1元人民币约合11.4卢布），主要用于对失业者进行职业再培训。接受培训者可在3周内免费学习新的职业技能。再培训计划重点不是提升失业人员原有职业技能水平，而是助其获得其他行业的知识和能力。俄罗斯一家猎头公司相关负责人扎巴罗夫表示，疫情期间，旅游、娱乐、美容、健身等行业受冲击严重，能提供的工作岗位大幅减少，这些行业的从业者需要学习新技能；肉类加工、推土机操控、汽车修理等大量雇用外国劳工的行业出现了劳动力短缺，俄罗斯国内失业者通过再培训计划比较容易在这些行业找到工作。

根据俄罗斯政府网站公布的信息，再培训计划不仅面向失业人群，有被解雇风险的人也可以参加。政府还为高校毕业生提供实习机会。

疫情防控期间，远程办公、非接触式服务等日渐流行，进一步激发了俄罗斯就业市场对数字技能的需求。为此，俄政府推出了“数字经济人力资源”项目，计划未来数年提供760亿卢布预算资金，对20万人进行免费的数字能力再培训。

分析认为，俄政府的再培训计划已经使大约11万人获得再就业机会，不仅有助于劳动力市场的稳定，也对俄罗斯经济复苏带来积极影响。全俄中小企业组织副主席西加尔对政府大力推动职业再培训计划表示欢迎。他表示，劳动力市场的逐步稳定，有助于填补俄罗斯部分地区的劳动力缺口，刺激消费需求，促进关键经济领域发展。

（本报莫斯科1月4日电）

《 人民日报 》（ 2021年01月05日 17 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)