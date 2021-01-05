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墨西哥表示愿向阿桑奇提供政治庇护

2021年01月05日04:55 | 来源：新华网
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　　新华社墨西哥城1月4日电（记者吴昊）墨西哥总统洛佩斯4日表示，墨西哥愿向“维基揭秘”网站创始人朱利安·阿桑奇提供政治庇护。

　　洛佩斯当天在新闻发布会上表示，英国法院拒绝美国政府引渡阿桑奇是“正义的胜利”。墨方将向英国政府提出申请，主张让阿桑奇获得自由，墨西哥政府愿向阿桑奇提供政治庇护。

　　英国伦敦中央刑事法院4日做出判决，不同意美国政府引渡阿桑奇，理由是阿桑奇有心理健康问题。

　　据媒体报道，美国司法部一名发言人当天对英国法院的判决结果表示“极度失望”，称美方将继续寻求引渡阿桑奇。对于墨西哥有意向阿桑奇提供政治庇护，美国司法部不予置评。

　　阿桑奇2006年创建“维基揭秘”网站。2010年，该网站公布了大量美国政府有关阿富汗战争和伊拉克战争的秘密文件，让美国的外交形象受到巨大打击。

　　2010年11月，瑞典检方指控阿桑奇当年8月在瑞典逗留期间涉嫌强奸。身在英国的阿桑奇被英国警方逮捕后否认所有指控。英国最高法院裁定可将他引渡至瑞典。2012年6月，阿桑奇在保释期间进入厄瓜多尔驻英国大使馆寻求庇护。2019年4月，在厄瓜多尔宣布撤销给予阿桑奇的庇护后，英国警方宣布阿桑奇被捕。当年5月，阿桑奇在英国被判入狱50周，罪名是他违反保释条例进入厄瓜多尔驻英国大使馆寻求庇护。

　　美国以“维基揭秘”公布涉美秘密文件危及他人生命安全为由，要求引渡阿桑奇。英国地方法院自去年2月24日开庭审理该引渡案。美方律师曾表示，如果英国法院拒绝引渡，美方将继续上诉。（参与记者：刘品然）

(责编：胡永秋、杨光宇)

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