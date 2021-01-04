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伊朗开始实施提高浓缩铀丰度至20%的相关措施

2021年01月04日23:17 | 来源：新华网
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　　新华社德黑兰1月4日电（记者夏晨）伊朗政府发言人阿里·拉比埃4日说，伊朗已开始在福尔多核设施实施把浓缩铀丰度提高至20%的相关措施。

　　据伊朗伊斯兰共和国通讯社报道，拉比埃说，此前伊朗方面已把上述行动通报给国际原子能机构。

　　伊朗总统鲁哈尼日前发出指令，要求政府执行伊朗议会2020年12月通过的一项法案并就相关财政支出做出安排。

　　2020年12月初，伊朗宪法监护委员会批准议会通过的一项法案，要求政府在两个月内在未发现对伊制裁“松动”的情况下，拒绝国际原子能机构在伊核查并进一步突破伊朗核问题全面协议的限制。

　　2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊朗核问题全面协议。根据协议，伊朗承诺限制其核计划，国际社会解除对伊制裁。美国政府2018年5月单方面退出伊核协议，随后重启并新增一系列对伊制裁措施。伊朗2019年5月以来逐步中止履行协议部分条款，包括提高浓缩铀丰度至4.5%，这高于伊核协议规定的3.67%，但承诺所采取措施“可逆”。

　　根据国际原子能机构规定，民用级浓缩铀的丰度最高为20%。

(责编：胡永秋、杨光宇)

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