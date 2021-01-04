图为《中国建筑服务新加坡可持续发展报告》（中建南洋供图）

人民网曼谷1月4日电 （记者赵益普）日前，中国建筑正式发布了首份《中国建筑服务新加坡可持续发展报告》。报告以“建证幸福”为主题，设置了“打造新型智慧城市综合体”“构筑安全环保的管控体系”“拓展繁荣进步的和谐空间”三个章节，详细阐述了中国建筑根植于新加坡，促进生活幸福、生态良好、社会繁荣的行动与成效。新加坡国家发展部前部长马宝山表示，中国建筑作为一家杰出的国际承包商，其所取得的杰出成就可喜可贺，并在新加坡建筑界起到了标杆作用。

报告显示，中国建筑于1992年在新加坡成立中国建筑（南洋）发展有限公司（以下简称“中建南洋”），28年以来，中建南洋陆续建设了中央医院急救中心、诺维娜医疗中心等4个医疗中心。同时，中建南洋积极支持新加坡政府“居者有其屋”计划，构筑了大量民居社区，包括42698套政府组屋单位和29039套公寓。据统计，新加坡的每二十五套住宅单位中，便有一套由中建南洋建设。此外，中建南洋还修建了吉宝地铁站及隧道、榜鹅海岸延长线等6个基础设施项目，以及大量酒店、商场、教育学府等项目。

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