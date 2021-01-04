人民网

首页

举报专区

人民日报报系

人民日报 海外版 中国汽车报 中国能源报 市场报网络版 健康时报 证券时报 国际金融报 新闻战线 人民论坛 人民周刊 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 讽刺与幽默 中国城市报

旗下网站

人民视觉 环球网 人民在线 海外网 公开课 金报电子 人民视讯 人民棋牌 人民科技 人民智作 人民网研究院 人民运营
人民网>>国际

中国驻南非使馆发布关于调整赴华人员“双阴检测”要求的紧急通知

2021年01月04日13:16 | 来源：人民网-国际频道
小字号

人民网约翰内斯堡1月4日电 （王磊）中国驻南非使馆4日发布紧急通知，近期国航约翰内斯堡至深圳航班赴华人员中多次发现新冠病毒阳性确诊病例，其中仅2020年12月30日航班就确诊4名无症状感染者，几乎触发航班熔断。经流行病学调查认真反查，不排除系因有关机构检测不严、有的乘机人员检测后未严格居家隔离等导致。目前南非疫情严峻，新增确诊人数和阳性检出率居高不下，为切实做好外防输入工作，保障旅南中国公民回国通道安全，决定从即日起对南非赴华人员“双阴检测”要求做如下调整：

一、暂停接受Lancet Laboratories在南非境内所有门店出具的双阴检测结果（该机构有关检测报告近期多次发生落地复检阳性），请乘机赴华人员就近选择Pathcare和Ampath进行核酸和血清检测。

二、对从南周边国家入境并搭乘国航航班赴华人员，实行“交叉双检测”。即需在Pathcare和Ampath各做一次双检测并同时上传。有关人员应如实填报个人信息，如发现故意隐瞒情况的，取消其乘机资格。

三、所有核酸码审核申请，必须在航班起飞当天下午4时前提交，逾期提交的将不予审核。

感谢大家的支持和配合，由此给大家带来的不便敬请谅解。再次提醒赴华人员，综合考虑疫情风险和出行必要性，力争做到“非必要，不旅行”。检测后务必严格居家隔离，避免出现检测后感染。

(责编：苏缨翔、常红)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065  |  网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号  |  网络出版服务许可证（京）字258号  |  京ICP证000006号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved