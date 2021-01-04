人民网约翰内斯堡1月4日电 （王磊）中国驻南非使馆4日发布紧急通知，近期国航约翰内斯堡至深圳航班赴华人员中多次发现新冠病毒阳性确诊病例，其中仅2020年12月30日航班就确诊4名无症状感染者，几乎触发航班熔断。经流行病学调查认真反查，不排除系因有关机构检测不严、有的乘机人员检测后未严格居家隔离等导致。目前南非疫情严峻，新增确诊人数和阳性检出率居高不下，为切实做好外防输入工作，保障旅南中国公民回国通道安全，决定从即日起对南非赴华人员“双阴检测”要求做如下调整：

一、暂停接受Lancet Laboratories在南非境内所有门店出具的双阴检测结果（该机构有关检测报告近期多次发生落地复检阳性），请乘机赴华人员就近选择Pathcare和Ampath进行核酸和血清检测。

二、对从南周边国家入境并搭乘国航航班赴华人员，实行“交叉双检测”。即需在Pathcare和Ampath各做一次双检测并同时上传。有关人员应如实填报个人信息，如发现故意隐瞒情况的，取消其乘机资格。

三、所有核酸码审核申请，必须在航班起飞当天下午4时前提交，逾期提交的将不予审核。

感谢大家的支持和配合，由此给大家带来的不便敬请谅解。再次提醒赴华人员，综合考虑疫情风险和出行必要性，力争做到“非必要，不旅行”。检测后务必严格居家隔离，避免出现检测后感染。

(责编：苏缨翔、常红)