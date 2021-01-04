驻加纳使馆临时代办发表署名文章。图源自驻加纳使馆网站

人民网阿布贾1月2日电 （记者姜宣）近日，加纳通讯社、《每日写真报》、《商务金融时报》、加纳网、金街商务网、首页网等主流媒体刊登中国驻尼日利亚使馆临时代办朱憬署名文章《中国新五年规划擘画未来15年发展蓝图》，介绍了“十四五”发展规划，展望未来中非合作前景，引发加纳社会各界广泛关注。全文中文译文如下：

2020年是人类历史进程中具有分水岭意义的一年。新冠疫情引发全球性危机，世界经济增长挂上“倒车挡”，单边主义、保护主义逆流横行，人类面临空前风险挑战，国际形势进入动荡变革期。

面对突如其来的疫情和日趋复杂的外部环境，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，中国人民万众一心，众志成城，率先控制疫情，率先开展抗疫合作，率先复工复产，率先恢复经济增长。脱贫攻坚历史使命将如期完成，决胜全面建成小康社会取得决定性成就，实现第一个百年奋斗目标胜利在望。

——过去五年的“中国奇迹”

前不久，中国共产党十九届五中全会胜利召开，通过了《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和到2035年远景目标的建议》，擘画了未来五年乃至更长一个时期国家发展的宏伟蓝图，开启了全面建设社会主义现代化国家新征程。

“十三五”期间，中国经济年均增长率达到6.7%，国内生产总值人均突破1万美元。预计2020年国内生产总值将突破100万亿元人民币（15.3万亿美元）。中国对世界经济增长的贡献率达30%。5575万农村贫困人口实现脱贫，基本医疗保险覆盖超过13亿人，基本养老保险覆盖近10亿人。

中国的发展是在世界面临百年未有之大变化，各种风险挑战不断增多的背景下取得的，是中国人民筚路蓝缕、艰苦奋斗得来的。中国共产党的领导和中国特色社会主义制度是中国取得经济社会发展和社会长期稳定“两大奇迹”的根本保证，也是实现中华民族伟大复兴的康庄大道，中国人民将沿着这条道路坚定不移走下去。

——坚持以人民为中心

中国共产党始终坚持以人民为中心的原则，发展为了人民、发展依靠人民、发展成果由人民共享。中国发展的根本目标是增进民生福祉，不断实现人民对美好生活的向往，而不是想威胁谁、挑战谁。中国始终坚持走和平发展道路，始终是世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者。无论国际形势如何变化，无论自身如何发展，中国永不称霸。中国是各国的伙伴而不是对手，中国发展对世界是机遇而不是威胁。

——进入新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局

“十四五”时期是中国全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标之后，乘势而上开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的第一个五年，中国将进入新发展阶段，在中国发展进程中具有里程碑意义。

“十四五”乃至今后更长时期，中国将以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，着力提升发展质量和效益，使发展成果更好惠及全体人民。

中国将加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环的新发展格局。这是立足中国自身发展阶段和发展条件，充分考虑经济全球化和外部环境变化所作出的战略抉择。是主动作为，不是被动应对；是长期战略，不是权宜之计。强调的是国内国际双循环，不是国内经济的单循环，更不是关起门来搞封闭运行。

——中国新发展蓝图将给世界带来新机遇

中国市场潜力将充分激发，为世界各国创造更多需求。许多国际机构预计中国将成为今年全球唯一实现正增长的主要经济体，今年中国商品零售市场规模将达到6万亿美元。中国将持续扩大对外开放，充分发挥中国超大型市场优势和内需潜力，让中国的市场成为世界的市场、共享的市场。

中国的对外合作将不断深化，同世界各国实现互利共赢。中国将推动全球产业链供应链稳定畅通，与各国一道构建开放型世界经济。中国将继续坚持多边主义和共商共建共享原则，推动高质量共建“一带一路”，加快建设健康、数字、绿色丝绸之路，惠及造福更多国家和人民。

——推动构建人类命运共同体

2021年是中国共产党百年华诞，也是“十四五”规划开局之年。中国将开启全面建设社会主义现代化国家新征程，向第二个百年奋斗目标阔步前进。中国将始终高举和平、发展、合作、共赢的旗帜，坚定不移走和平发展道路，真心诚意同各国实现互利共赢，推动构建人类命运共同体。

2021年对中非关系也是具有重要意义的一年。我们将在中非合作论坛和“一带一路”框架下，以论坛塞内加尔会议为契机，推动论坛北京峰会和中非团结抗疫特别峰会成果落实，在抗击疫情和经济复苏等领域进一步深化与非洲各国合作，为构建更加紧密的中非命运共同体作出积极贡献。

(责编：苏缨翔、常红)