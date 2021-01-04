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印尼新冠肺炎新增确诊病例6877例 

2021年01月04日09:28 | 来源：人民网-国际频道
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人民网雅加达1月3日电 （记者张杰）印尼政府新冠肺炎疫情官方网站1月3日公布的最新数据显示，印尼新冠肺炎累计确诊病例已升至765350例，新增6877例。目前，631937名患者被治愈，另有22734名患者死亡。过去24小时，新增治愈患者6419人，死亡病例增加179例。

针对近日卫生部长表示疫苗接种需要3.5年的说法，印尼卫生部传染病预防主任纳迪亚在1月3日的在线新闻发布会上进行了解释和详细阐述。纳迪亚表示：“部长早前指的是在全世界完成疫苗接种的时间，预计需要3.5年。”“而在印尼，从2021年1月到2022年3月，总共需要15个月时间完成全国疫苗接种计划，覆盖人口达到1.815亿。”

纳迪亚表示，连续15个月的疫苗接种包括两个阶段。第一阶段是2021年1月至4月4日。在此期间，疫苗接种者优先考虑的是34个省的130万卫生工作者和1740万政府官员。第二阶段持续11个月，即2021年4月至2022年3月，疫苗接种者是在第一阶段中尚未接种疫苗的剩余人员。

(责编：苏缨翔、常红)

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