人民网伊斯兰堡1月2日电 （记者丁雪真）巴基斯坦中巴经济走廊事务局主席阿西姆·巴杰瓦1日在接受中国媒体联合访问时表示，2020年中巴经济走廊成功应对了新冠肺炎疫情带来的各项挑战，走廊建设持续推进，没有一个项目停工。巴基斯坦及本地区的互联互通水平正在不断提升，未来发展前景将更加光明。

巴杰瓦表示，中巴经济走廊早期收获阶段的诸多重点项目有力填补了巴基斯坦在能源、交通等基础设施建设领域的空白。未来，1号铁路干线升级改造项目的实施将进一步完善巴交通网络，提升巴内外部联通水平，促进人员和货物流通。他强调，巴基斯坦政府和人民有着清晰的愿景，中巴经济走廊关乎巴基斯坦的未来，没有任何事情能够干扰或减缓中巴经济走廊建设进程。

谈及对于中巴经济走廊建设新一阶段的期待，巴杰瓦表示，农业与产业合作是走廊建设新一阶段的重点领域，其中，农业合作有助于提高巴农业科技水平、惠及更多民众，特别经济区的建设将助力巴基斯坦加速工业化进程。他说，“目前，我们已经划定了9个特别经济区，这些特别经济区不仅可以承接部分中国的产业转移，刺激本土产业发展，也欢迎来自世界各地的国际投资者前来投资设厂。”

巴杰瓦还介绍说，瓜达尔港已显现出巨大潜力。目前，除阿富汗外，还有一些中亚国家也开始同巴商务部门接洽，希望通过瓜达尔港开展过境货物运输等业务。

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