人民网华盛顿1月3日电 （记者张梦旭）据美国约翰斯·霍普金斯大学发布的全球新冠肺炎数据实时统计系统，截至美国东部时间1月3日晚6时，全美共报告新冠肺炎确诊20577177例，死亡351302例。过去24小时，美国新增确诊223756例，新增死亡1593例。

美国运输安全管理局的数据显示，尽管航空旅行人数较前几年明显下降，但1月2日是疫情爆发以来美国机场最繁忙的一天，共有1192881名乘客通过了安检。自12月18日以来，该机构已经统计了超过1630万人次通过机场检查站，低于去年同期的3540万人次。

《纽约时报》指出，美国1月2日共报告了至少29.13万例新冠肺炎病例，创下单日记录，但由于假期报告积压，这一数字可能有所夸大。2日美国又跨过了一个曾经不可想象的里程碑，新冠肺炎死亡总人数超过35万人，有超过12.3万名新冠患者住院，仅比12月31日的创纪录水平略有下降。

美国国家过敏症和传染病研究所所长安东尼·福奇表示：”现在的情况已经很糟糕了，但是在接下来的几周内情况可能会变得更糟。”

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