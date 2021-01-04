新华社里斯本1月1日电 新闻分析：葡萄牙接棒欧盟轮值主席国 防疫和恢复经济是核心

新华社记者温新年 赵丹亮

2021年1月1日，葡萄牙接棒德国，开始担任为期半年的欧盟轮值主席国。葡萄牙总理科斯塔当天在社交媒体上表示，葡萄牙担任欧盟轮值主席期间的优先工作，是确保新冠疫苗接种成功以及推动欧洲经济和社会“实现公平、绿色和数字化复苏”。

最近，英国与欧盟达成未来关系协议，中欧领导人共同宣布如期完成中欧投资协定谈判，欧洲各国已全面启动第一批疫苗接种计划。尽快启动欧盟经济复苏计划，创造更多就业机会，进一步提升经济增长的韧性与可持续性，成为葡萄牙作为轮值主席国的第一要务。科斯塔多次表示，今年要确保欧盟7500亿欧元复苏计划第一阶段10％的救援计划实现落地。

其次，推动社会融合，提升社会福利，保障社会公平正义，是葡萄牙作为欧盟轮值主席将要面对的第二项重要议题。葡萄牙政府计划今年5月在波尔图举办社会议题峰会。专家预计，此次峰会可能通过一项欧盟“个人数字权利公约”，以推动和保障个人在数字化时代的权利。

再次，葡萄牙将继续坚持多边主义，致力于提升欧盟的战略自主地位，同时尽快启动欧盟与美国新一届政府对话。葡萄牙还计划在5月举办欧盟－印度峰会讨论双边自由贸易协定问题，在6月举办欧盟－非盟峰会。另外，葡萄牙高级智库预测，葡萄牙将会利用其与中国的传统友好关系，推动欧盟与中国务实的双边关系。

分析人士认为，尽管葡萄牙政府雄心勃勃，但要实现这些目标仍存在诸多变数。疫情在重创欧盟经济的同时，也加剧了欧盟内部的分裂。葡萄牙能否发挥协调作用，有效弥合分歧，将决定着欧盟经济复苏计划实施的步伐。

葡萄牙科英布拉大学经济学系国家和法律社会学博士安东尼奥·卡西米罗认为，葡萄牙将面临如何界定欧盟及其成员国在应对新冠疫情中各自的职责，这甚至可能导致重新厘清和修订有关欧盟内部关系的条约。

科英布拉大学法学和国际关系学教授古斯塔沃·巴蒂斯塔认为，英国退出欧盟后，欧盟内部关系势必发生深刻变化，原来由英法德作为欧盟核心决策层的结构已经解体，其他国家希望在欧盟内部事务特别是经济政策方面拥有更多发言权，葡萄牙将面临欧盟内部民主化的困扰。

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