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伦敦因疫情关闭小学　重启应急医院

2021年01月04日08:54 | 来源：新华网
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由于每日新增新冠确诊病例居高不下及出现变异新冠病毒，英国政府2021年1月1日宣布首都伦敦所有小学将关闭、改为远程教学，同时重新启用应急临时医院。

英国教育大臣加文·威廉姆森1日说，儿童教育和健康是国家优先事务，关闭小学决定依据之一是卫生部门对新冠病毒传染率的评估，让更多学生改为接受远程教学是“最后手段”和“权宜之计”。

两天前，威廉姆森宣布，伦敦各中学圣诞节假期后推迟返校上课，但大部分小学将在1月4日迎来学生返校，伦敦疫情严重地区的小学则将继续关闭。

小学生返校上课引发不少人反对。一些家长担心，仓促开学可能导致孩子感染变异新冠病毒。伦敦市政府多位官员联名向威廉姆森发公开信，呼吁“平等对待”伦敦所有小学。伦敦市长萨迪克汗1日在社交媒体上说，伦敦所有小学推迟学生返校是政府所做“正确决定”。

英国卫生部1日数据显示，英国过去4天每天新增新冠确诊病例在5万例以上，1日新增53285例，全国累计病例已经超过254万例；1日新增613例死亡病例，累计死亡病例超过74000例。英国政府先前说，新冠疫情在英格兰东南部加速蔓延可能与变异新冠病毒有关。

英国国民保健制度一名发言人说，由于变异新冠病毒对医疗系统构成压力，已经要求国民保健制度伦敦分支确保“南丁格尔”临时医院重新启用，随时准备接收患者。

英国2020年3月暴发首轮新冠疫情时，卫生部与军方联合实施“南丁格尔”计划，将全国多地会展中心等场所改造为应急临时医院。这些医院仅收治少量新冠病人，大部分时候处于待命状态。

不过，英国皇家护理学院警告，即便重新启用这些应急临时医院，仍面临医护人员短缺问题。（郑昊宁）（新华社专特稿）

(责编：艾雯、刘叶婷)

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