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英欧新关系下英国金融业面临挑战

2021年01月04日08:52 | 来源：新华网
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新华社伦敦1月2日电 题：英欧新关系下英国金融业面临挑战

新华社记者杨海若 孙晓玲

英国与欧盟经过艰难谈判最终就今后贸易安排达成协议。根据英欧协议，双方商品贸易将继续享受零关税、零配额待遇，避免了大规模贸易成本增加。对于受新冠疫情冲击的英、欧经济而言，这无疑是利好消息。

然而，在宣布与欧盟达成协议后的新闻发布会上，英国首相约翰逊表示，协议中有关金融服务的条约“可能没有达到想要的程度”。对作为英国支柱产业之一的金融服务业来说，对欧盟贸易面临重大壁垒，未来如何在“脱欧”影响下站稳脚跟，面临不小挑战。

在英欧新贸易关系下，设在英国的金融机构原本享有的欧盟“金融通行证”已失效。所谓“金融通行证”，是指落户英国的金融机构，由于英国原有的欧盟成员国身份，而被允许在其他欧盟国家开展经营。

目前，英国与欧盟的金融服务贸易适用于“对等”原则，即需要认可对方的监管环境等条件与己方“对等”才给予准入资格。

相较于“金融通行证”，“对等”原则提供的市场准入不可同日而语。第一，“对等”原则适用范围有限，并未涵盖存款和借贷等基本银行服务。第二，不同的金融服务行业“对等”机制存在差异，截至目前，欧盟只批准了英国两项金融服务的临时性“对等”准入。第三，“对等”准入并不稳定，理论上，欧盟提前30天通知英国就可撤回“对等”裁决。

为保证金融稳定运行，目前部分欧盟国家给予英国金融服务业临时性准入资格。在英国与欧盟达成协议的随附声明中，双方承诺将就金融服务事宜进一步谈判，讨论金融服务行业的市场准入规则，预计在3月达成针对金融服务结构性监管的谅解备忘录。

贝克·麦坚时国际律师事务所金融服务部门合伙人马克·辛普森认为，鉴于欧盟尚未完成“对等”评估，3个月内不太可能取得实质结果。他对英国未来的监管框架及其可能与欧盟制度的分歧表示担忧。

英国金融城协会首席执行官米莱斯·塞利克表示，双方目前达成的协议是受欢迎的，在未来几年中，双方都需要继续发展服务贸易关系。

分析人士指出，如果欧盟在“对等”原则上采取强硬路线，伦敦作为国际金融中心之一的吸引力将会减弱。但也有分析认为，英国金融业正在寻找快速增长的新业务线，例如外汇和衍生品等业务，以增强伦敦的全球竞争力。

(责编：艾雯、刘叶婷)

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