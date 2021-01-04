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这些华人志愿者为何在日本“捡垃圾”？行胜于言

2021年01月04日08:50 | 来源：新华社
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新华社东京1月3日电（记者郭丹 郭威）每个月第一个星期六下午4时到5时，总能在东京等地街头看到一些身着绿色背心的人，他们手持工具和大袋子，一边走一边捡垃圾，再统一按规定处理好。背心上印有卡通熊猫头像，以及日文“闪亮小分队”字样。即便是在日本疫情期间，这种志愿活动仍在继续。

“生活中肯定有很多人误解过你，无须辩解，用行动证实吧。”

组织者阿雅（化名）对新华社记者这样讲述发起这一志愿者活动的初衷。

在日华人志愿者正在参与清理环境的志愿活动。图片由受访者提供

从留学到工作，这名中国“80”后在日本一晃就待了十余年。2017年，她在日本埼玉县川口市西川口车站附近开了第二家四川麻辣烫店。

西川口车站附近店铺聚集，其中七八成为华人经营，又被称为“中国城”。近年来，日本媒体多次报道这些店铺给当地经济带来了活力，但也总不忘加上一句，“只是当地垃圾问题堪忧”。

阿雅没想到，自己第二家分店刚开张，就有日本媒体上门采访，问她如何看待周边垃圾问题。

垃圾不是自己扔的，垃圾问题也不都是华人店铺造成的，不过阿雅不想浪费时间作无谓争辩。她是行动派。

阿雅曾在中国国内多次献血，留学时在日本“3·11”大地震后去福岛做过志愿者。她说，“助人为乐”“热爱祖国”都是自己从小受的教育、坚持的价值观。因此，看到日本对华人有误解或刻板印象，看到周边有问题要解决，她认为尽己所能行动起来是“理所应当”。

她立即给周围华人店主们写了倡议书，呼吁大家齐心协力把环境搞好。

“既然我先倡议，我就先自己做。”2018年2月，阿雅第一次走上街头“捡垃圾”，独自一人。

“刚开始可能很多人不理解，甚至用异样眼光看我。但我这个人最不缺的就是勇气。不管别人怎么看，坚持做下去。越来越多的人认可我，并愿意加入进来。”

在日华人志愿者正在参与清理环境的志愿活动。图片由受访者提供

从一个人义务服务，发展到200多名在日华人志愿者参与行动；从西川口车站一地，发展到池袋、上野、横滨等多地。志愿活动的规模越来越大，足迹越来越广。

在日华人志愿者正在参与清理环境的志愿活动。图片由受访者提供

持之以恒的华人志愿者活动给西川口环境带来了可观变化。NHK、共同社、朝日电视台等多家日本媒体也都注意到他们。相关新闻播发后，一些日本观众写来明信片或书信，表达支持和谢意。

日本观众看到有关华人志愿者活动的媒体报道后，写信表达感动和支持。图片由受访者提供

“好几次，日本人特意开车停到我们面前，摇下车窗对我们说‘谢谢，你们辛苦了’；还有一些当地老人，看到有志愿者带着儿童参加清扫活动，会走上前充满爱意地摸摸孩子的头，竖起大拇指说‘你真了不起’，我们心里暖暖的。”阿雅认为，这些不仅是对志愿者的鼓励，也是对在日华人的认可。

“我们只是做了很小的一个活动，但希望通过这份长期坚持，用行动让日本人看到在日华人的素质。”

华人志愿者的行动既证明了自己，也造福了周边。眼见环境好了，当地政府正在考虑扩大对“中国城”周边基础设施的投资。另据阿雅了解，西川口以前年度商业集会很少邀请华人店铺，但现在都会发来邀请。

在日华人志愿者正在参与清理环境的志愿活动。图片由受访者提供

“熊猫是中国的象征，日本人也很喜欢熊猫。”阿雅特意选择了这个中日民众都喜爱的形象作为志愿活动的标志。

诚然，近年来，日本有不少针对华人或中国的负面报道，有关日本对华人或中国印象不佳的民调新闻也颇引人关注。但阿雅希望用实际行动消除误解，也盼望中日民众不断增进对彼此的了解。

在日华人志愿者正在参与清理环境的志愿活动。图片由受访者提供

就如这支志愿者队伍的名字——“闪光小分队”，阿雅希望在日华人更多“闪光点”能为外界看到。

也希望，这样的“闪光点”越来越多，汇聚成中外交流的更大正能量。（编辑：孙浩、唐志强、金正；视频编辑：王沛）

(责编：艾雯、刘叶婷)

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