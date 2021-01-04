新华社德黑兰1月3日电 通讯：苏莱曼尼遇难周年 伊朗人期盼安宁

新华社记者夏晨

新年伊始的伊朗首都德黑兰街头，已故伊朗伊斯兰革命卫队将领苏莱曼尼的“形影”随处可见。街道两旁每隔两三百米，便悬挂着他生前在各种场合的影像；公交车前窗玻璃上贴着他的头像；在德黑兰北部的塔季里什广场，路边的音响设施也播放着纪念歌曲。

苏莱曼尼遇袭身亡是一件令人震惊的事件，伊朗记者赛义德说。这两天，他一直在奔波拍摄苏莱曼尼遇难周年纪念活动。

2020年1月3日，美国在伊拉克首都巴格达发动袭击，杀死伊朗伊斯兰革命卫队下属“圣城旅”指挥官苏莱曼尼等人。赛义德告诉记者，2021年元旦在首都举行的纪念活动上，革命卫队将领和来自伊拉克等国曾与苏莱曼尼并肩战斗的军官悉数到场。2日，在苏莱曼尼故乡、东南部城市克尔曼，成百上千当地民众参加悼念活动。

赛义德身边的朋友法尔哈德随手拿起最新的《德黑兰时报》，头版手绘彩图上，苏莱曼尼面带微笑，敞开双臂半蹲在画面中央，一名男孩准备为他挂上勋章，和苏莱曼尼一同在袭击中身亡的伊拉克什叶派民兵武装“人民动员组织”副指挥官穆汉迪斯站在他身旁。

刚刚从忙碌中得到喘息机会的赛义德回顾起过去的一年，心生感慨。“这一年，一件件令人震惊的事件接踵而至。苏莱曼尼遭袭身亡；乌航一架客机被伊朗军方因‘人为错误’‘非故意’击落；核物理学家法赫里扎德被暗杀……加上新冠疫情，和2018年美国重启并新增的一系列对伊朗制裁措施，人们的生活雪上加霜。”

法尔哈德也回顾起2020年的事件片段。他说，乌航客机事件发生后，很多人不敢相信是军方所为。在很多人看来，正是因为美国长期对伊朗“极限施压”，伊朗军方一直处于紧张状态，最终导致了灾难发生。

美国近日在伊朗周边地区进行一些军事活动，对此，伊朗伊斯兰革命卫队司令侯赛因·萨拉米说，革命卫队已配备智能水雷、新一代无人机等先进设备，会对任何威胁国家安全与利益的行动进行“果断而强有力的打击”。

伊朗第一副总统贾汉吉里和伊朗外长扎里夫在新年致辞中说，新冠疫情和残酷的制裁严重影响伊朗人民的生活，希望2021年将是充满和平、健康与繁荣的一年。

“我们和世界上所有国家的人民一样，渴望安宁平静，期待早日回归正常生活。”赛义德说。（参与记者：贾瓦德、艾哈迈德）

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