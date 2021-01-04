本报记者 张 红

2020年5月5日，乘坐动车到达江西南昌站的旅客有序出站。张学东摄（新华社发）

岁末年初，世界各大媒体都开始了年终盘点。过去一年中，新冠肺炎疫情肆虐全球，世界经济遭受严重冲击，国际多边体系面临严峻挑战。过去一年中，中国的亮眼表现成为各方关注的焦点。外媒纷纷赞叹，2020年对中国来说是一个不平凡的年份。2020年，中国取得了举世瞩目的战疫成果；经济稳步复苏，成为全球唯一实现正增长的主要经济体；在包括航天在内的诸多科技领域取得重大突破。

抗疫：成果来之不易

“世界上人口最多的国家是如何在不到4个月的时间内遏制新冠肺炎病毒、阻止疫情扩散、挽救生命的？”拉美社提供了答案：“除了强有力的防控措施和社交纪律以外，新技术的运用组成了中国抗疫药方的重要部分。”文章列举了几个表现突出的方面，包括：天上无人机、地上机器人；网课和远程办公；大数据和健康守则以及创纪录时间内研发出疫苗。

俄罗斯阿尔希波夫基金会主席阿尔希波夫表示，中国疫情防控工作毫不松懈，通过加强区域管理，对冷链食品等各个环节严格排查，为生产生活有序进行提供了保障。中国政府全力以赴，有效投入人力物力，中国民众高度配合，“这种团结与凝聚力令人震撼”。

俄新社文章说，有零星病例出现时，中国有关部门会立即开展大规模检测，并运用大数据等进行溯源。中国民众高度信任政府，团结且有纪律性，严格遵守各项规定。严格措施和有效执行是中国抗疫成功的重要经验之一。

英国《每日电讯报》网站发表文章说，中国疫情防控措施目标明确、手段科学、效果显著。大规模检测是为了识别每一位可能的感染者，追踪是为了识别每一位潜在感染者的每一次接触，严格防控手段确保每一个病例都被安全收治，避免更多传染可能。“各个步骤结合形成了一个良性循环”，有效、便捷、科学。

柬埔寨《金边邮报》的文章指出：“中国为防控疫情付出巨大努力，目前的成果来之不易。”此外，中国还积极向国际社会提供力所能及的帮助。

据《华尔街日报》2020年12月21日报道，中国科兴控股研发的“克尔来福”疫苗在巴西后期试验中通过了50%的有效性门槛，这意味着巴西监管机构可为该疫苗的使用放行。追踪该疫苗研发的科学家们表示，他们预计该疫苗的有效性可媲美其他在试验中已被证明有效性高达95%的新冠肺炎疫苗。据法新社和美联社伊斯坦布尔消息，2020年12月27日，首批300万剂新冠肺炎疫苗“克尔来福”启程运往土耳其，28日运抵该国。这是该国接收的首批中国科兴公司研发的新冠肺炎病毒疫苗，因为该国国内的初步测试结果表明其有效性达91%。据美联社报道，土耳其已经签署5000万剂“克尔来福”的协议。据《埃及独立报》网站报道，2020年12月10日，埃及已经收到中国国药控股公司运送的第一批新冠肺炎疫苗，该疫苗的有效率为86%。疫苗将免费提供给埃及人，首批疫苗将优先提供给医疗工作者和高危人群。

南非《商报》指出，中国加入“新冠肺炎疫苗实施计划”，承诺在疫苗研发完成并投入使用后，将疫苗作为全球公共产品，优先向包括非洲国家在内的发展中国家提供。“中国体现重信守诺的大国担当，为全球共同抗疫贡献中国力量。”

经济：数据令人鼓舞

俄罗斯自由媒体网站2020年12月24日发表题为《新冠肺炎病毒没有吓倒中国：中国展示经济和收入增长》一文指出，在其他国家还忙于抗击疫情的时候，中国已经向着经济发展和社会现代化的新高度迈进。世界经济预计将下滑，而中国经济2020年将增长。在暴发疫情后，中国2020年一季度国内生产总值同比下降了6.8%。不过，二季度国民经济就呈现了3.2%的增长。高科技产业和装备制造业的增长特别快。信息技术和软件业的收入持续增长——防治疫情的隔离措施增加了对远程办公和远程教育服务的需求。中国经济2020年三季度整体增长4.9%，巩固了疫情过后的复苏趋势。中国国家统计局的数据显示，2020年7至9月，中国所有关键发展指标都是“加号”，居民收入继续增长，前三季度全国居民消费价格保持在3.3%。中国的经济复苏、就业形势稳定和低通胀确保了居民收入增长。中国已转变为最大的国际市场。这得益于中国刺激国内有效需求的国家政策。

西班牙《消息报》网站2020年12月26日发表文章称，根据麦肯锡和摩根士丹利的最新报告，经历了疫情之后的中国似乎变得更加强大，经济前景更好，并且对未来充满乐观。分析人士指出，中国处理疫情的方式非常有效，这有助于推动需求，发展贸易。根据《经济学人》的报道，中国的优势之一是，其经济中工业比重大于服务业，能够更好地阻止病毒传播。“在社交隔离的前提下，经营工厂要比经营依赖面对面接触的服务部门企业容易得多。制造业在中国经济中所占的比重超过任何其他大国。”

英国《卫报》网站2020年12月26日的报道称，英国经济与商业研究中心说，中国已经迅速从新冠肺炎疫情的影响中恢复，并将在2020年实现2%的经济增长，成为全球唯一实现正增长的主要经济体。国际货币基金组织发布的《世界经济展望报告》预计，2020年全球经济将萎缩4.4%。中国经济有望在2020年增长1.9%，2021年持续增长，增幅达8.2%。

墨西哥《金融家报》发表题为《疫情期间中国的表现展示了：我们多么需要中国》的报道指出，全球经济比以往任何时候都更需要中国经济的支撑，2021年全球经济的反弹将依赖于中国延续强劲的复苏势头。报道在列举了中国国家统计局最新公布的一些重要数据之后评论说，“这些数据令人鼓舞”。

脱贫：成果最为丰硕

“离2020年结束还有差不多1个月的时候，中国宣布所有贫困县都已脱贫。北京把2020年定为决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚之年。这项任务现在看来已经完成，标志着全球减贫努力的重要里程碑。”肯尼亚旗帜媒体集团网站发表文章指出，根据世界银行的数据，中国现在是减贫成果最丰硕的国家。

《华尔街日报》称，中国对全球减贫的贡献率超过70%。CNN新闻表示，这是中国实现的又一伟大壮举。“未来的历史学家在撰写我们这个时代的编年史时，其中一个特写章节很可能就是中国的精准扶贫。”美国库恩基金会主席罗伯特·库恩如是判断。

肯尼亚旗帜媒体集团网站最近发表了题为《非洲可从中国消除贫困的成就中学到的经验》的文章指出，中国的经验可以为包括联合国在内的发展机构的战略制定提供参考，以便更好地吸引和利用资源来实现联合国可持续发展目标中的减贫计划。中国政府和人民已经证明，通过精心设计和执行的政策以及在强有力的监督和评估框架下开展的投资项目，可以实现消除贫困的目标。全社会共同参与的方法使中国能够提高全国的生产力，同时确保不同地区和部门之间公平分享发展收益。更重要的是，真正的、可持续的发展只有在内生性的程序、思维和资源的环境下才能实现。

2020年以来，全球疫情持续蔓延，国际减贫面临巨大压力。联合国关于可持续发展目标的年度评估报告预计，2020年全球将有1亿人因疫情重新陷入极端贫困。这是自1998年以来全球贫困人口首次增加。

关键时刻，中国提出一系列重要倡议和举措，为推动国际减贫合作发挥了重要引领性作用。中国将落实好两年提供20亿美元国际援助的承诺；积极支持二十国集团“暂缓最贫困国家债务偿付倡议”，是成员中落实缓债金额最多的国家；截至2020年9月末，中国国家开发银行与有关受惠国家签订协议的缓债金额达到7.48亿美元。

正如萨尔瓦多议员弗洛莱斯指出的，中国脱贫攻坚战的胜利确实是属于全人类的一次胜利，这也是属于全人类的奇迹，而中国在进行脱贫攻坚之时，还一直注重分享与合作。中国与世界分享的不是贫困，而是财富、技术和科学。

科技：重大突破井喷

“在2020年年底试射最新的长征八号运载火箭后，中国为如此不平凡的一年划上了漂亮的句号。”俄罗斯自由媒体网站最近发表了《劳动报》观察家米哈伊尔·莫罗佐夫的文章指出，“这款火箭可不是简单的东西，未来它可以重复使用，使用的还是环保燃料。这难道不是中国新发展的标志吗？这个国家变成了世界主要经济和技术强国。”

在过去的一年中，虽然遭遇疫情影响，中国在科技领域的成就却依然令人赞叹。

路透社报道指出，长征八号火箭的发射，为中国航天计划的繁忙一年划上了句号。报道称，2020年12月，中国从月球带回了岩石和土壤，这是自1976年以来的首次月球采样。2020年7月，中国启动了首次独立火星探测任务，发射了“天问一号”火星探测器。报道还称，中国打算在2022年前后建成多舱段、有人居住的空间站；还希望到2045年实现每年总飞行次数达到千次量级、总货运万吨级、总客运万人次的航天运输计划。

德新社报道指出，中国的探月任务圆满完成，这是人类时隔40多年再次把月球样品带回地球，中国由此成为继上世纪的美国和苏联之后第三个成功做到这一点的国家。《纽约时报》认为，中国探月工程的六战六捷，使人类太空探索进入了一个不同的时代。英国《泰晤士报》报道称：“中国（航天事业）正在有条不紊地取得进展。”

国际学术期刊《科学》2020年12月4日公布了中国量子计算原型机“九章”的重大突破。“九章”的问世，使中国成为全球第二个实现“量子优越性”的国家。新加坡《联合早报》网站文章称，“九章”的出现标志着中国在量子计算机领域取得可与美国比肩的重大突破。彭博社网站技术频道的报道称之为“中国发展量子技术的第一个里程碑”。

新加坡《联合早报》网站文章指出，中国重大科技突破迎来井喷期。2020年12月6日，携带月球样本的嫦娥五号上升器与轨道器返回器组合体成功交会对接后，又成功分离，并安全返回地球。中国2020年12月6日还在西昌卫星发射中心用长征三号乙运载火箭，成功将高分十四号卫星送入预定轨道。高分十四号卫星可高效获取全球范围高精度立体影像，测制大比例尺数字地形图。中国近期重大科技突破还包括新一代“人造太阳”放电、第三代核电技术的“华龙一号”反应堆并网发电、“奋斗者”号载人潜水器在深达10909米的马里亚纳海沟成功坐底等。

(责编：艾雯、刘叶婷)