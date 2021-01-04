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2021年01月04日08:25 | 来源：人民网－人民日报海外版
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逾百“救命药”入中国医保

从英国阿斯利康制药公司到葛兰素史克公司再到百济神州，一众制药企业已同意将其一些最新药物平均降价约50.6%，以求进入中国医保药品目录。

中国国家医疗保障局2020年12月28日在其网站上发布通知称，经过谈判，国家医保药品目录共增加了119种新药，包括治疗肺病、糖尿病、癌症和红斑狼疮等的各种药物。

中国患者只需自己支付这些药品的一小部分费用，而绝大部分费用由国家医保基金支付，该基金覆盖了95%以上的中国人口。2017年，中国政府加快步伐，以尽可能快的速度和尽可能低的价格为居民提供最好的药品。自2017年以来，中国医保药品目录每年都会更新并纳入新的药品。

现在，中国患者可以用国家医保购买2800种药品。中国政府还成功地将14种占用医保资金均超过10亿元以上的药品平均降价40%以上。新版医保药品目录将从2021年3月1日起正式实施。

——据彭博新闻社网站报道

苏州试点数字人民币

中国人民银行2020年12月27日结束了第二个数字人民币试点项目，向着正式推出数字货币又迈出了一步，使中国有望成为全球首个使用数字货币系统的主要经济体。

2020年12月，江苏省苏州市政府以抽签的方式向当地居民派发了2000万元人民币。10万名中奖者人均获200元数字人民币，可在线上或线下购物使用。2020年10月，深圳市曾进行过首次数字货币试点，而这次试点覆盖的居民数是前者的2倍，商家数是前者的3倍。苏州这次试点还扩大了使用范围，不仅在网络商店测试数字人民币，还采用无需互联网的电子支付方式。

中国政府与科技企业联手，测试数字人民币在外卖和网约车等服务行业的使用情况。除了在网店测试支付功能外，苏州试点还测试了数字货币的离线支付功能。官员们表示，央行的线下支付功能不需要上网，便于在手机信号欠佳地区进行支付。消费者和商家之间只需短暂接触设备就可完成交易。

——据美国《华尔街日报》网站报道

草果种植助怒江农户脱贫

位于中国与缅甸边境的怒江傈僳族自治州，随着贯通全州的“怒江美丽公路”2019年底全线通车，当地聚居的少数民族有了更多与外界接触的渠道和改善生活的机遇。

近年来，当地政府将150万人从交通不便的山上迁往山下安居，并通过发展草果种植产业以及吸引沿海企业进滇设厂，解决居民就业问题。从几年前开始，怒江州农户开始大面积种植一种名为草果的植物。这种果实由于气味辛香，被广泛应用在火锅底料和卤菜香料中。截至2020年11月底，怒江草果种植面积达到111万亩，占据全中国草果产量的半壁江山。

从当地农户手中收购草果的，是怒江大峡谷农副产品加工交易中心。该中心拥有全中国第一条全自动化的草果加工生产线，每年能加工6000吨新鲜草果，将它们制成干果后销往全国各地。

——据新加坡《联合早报》网站报道

(责编：艾雯、刘叶婷)

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