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布中坚定地彼此支持（大使说）

马丁·姆巴祖穆蒂马
2021年01月04日08:25 | 来源：人民网－人民日报海外版
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1963年12月21日，布隆迪共和国与中华人民共和国正式建交，成为第12个与中国建交的非洲国家。布中关系的特点在于两国坚定地彼此支持和理解。

40多年里，中国向布隆迪提供了诸多帮助，特别是在困难时刻。对此，我们心怀感念。比如1993年，布隆迪第一位民选总统梅尔希奥·恩达达耶遇害身亡，整个国家陷入动荡与内战。当其他国家对布实施经济禁运并切断各种经济合作和财政援助的时候，中国一直支持着布隆迪。

眼下，在非洲国家于联合国安理会的代表性问题上，中国和布隆迪有相同的关切。

简而言之，通过向各自首都派遣使团，布中外交关系正式确立。此后，布隆迪共和国与中华人民共和国的关系继续得到加强，在经济、教育、商业和社会等多个领域达到了新的水平：

从外交层面来看，两国在各个层级保持交流，每两年组织一次经济联委会；从贸易层面来看，中国是布隆迪第一大贸易伙伴；在基础建设方面，中国是布隆迪现有道路基建和诸多水电站的主要建造者；在教育方面，中国为许多布隆迪学生提供了奖学金。由中方援建的美丽学府——布隆迪高等师范学校已在布隆迪首都布琼布拉落成，我们对此感到骄傲。此外，中国援建的布隆迪总统府将于近期竣工。

布中合作领域广泛，包括外交、教育、经济、基建、信息和通讯技术，布隆迪还在农业和卫生领域与中国有着密切往来。

我们热切地希望布中合作保持良好发展势头，并通过中非合作论坛和“一带一路”倡议这两个平台得到加强。我们也期待中方更深度地参与到布隆迪《2018-2027年国家经济发展计划》中来，该计划不仅立足于布隆迪资源现状，还与联合国《2030年可持续发展议程》、非盟《2063年议程》行动内涵保持一致。

（作者为布隆迪驻华大使）

(责编：艾雯、刘叶婷)

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