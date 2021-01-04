海外网 张六陆

布隆迪驻华大使马丁·姆巴祖穆蒂马近照。

海外网 季星兆摄



尽管相隔遥远，但布隆迪与中国结下了深厚情谊。驻华3年多来，布隆迪驻华大使马丁·姆巴祖穆蒂马真切感受到两国友谊的温度，他希望经受了疫情考验的布中关系可以走得更深更远。布隆迪位于非洲中东部赤道南侧，国土面积约2.8万平方公里，人口约1100万。由于布隆迪地处非洲内陆中心，享有“非洲心脏”的美誉。

“中国防疫措施正确有效”

1963年，中国与布隆迪建立外交关系。半个多世纪以来，两国政治互信持续增强，务实合作成果日益丰硕，人文交流水平不断扩大，结下了深情厚谊。这份情，在刚刚过去的2020年，尤显动人。

2020年1月，中国面临新冠肺炎疫情防控压力之时，远在非洲的布隆迪为中国“打气”：时任总统恩库伦齐扎和现任总统恩达伊施米耶分别向中方致电声援；时任外长尼比吉拉在驻布外国使节防疫情况通报会上，邀请与会使节为中国防疫成果起身鼓掌；布隆迪多家官方媒体密切关注并积极报道中国防疫举措……

作为中国抗疫工作的参与者和见证者，布隆迪驻华大使马丁·姆巴祖穆蒂马对中国在疫情面前展现出的精神感到钦佩。“中国能在短时间内快速控制住疫情非常难得。”他说，“中国的防疫模式起到了至关重要的作用，这体现出中国共产党热爱自己的人民。在多个国家仍为疫情所困的当下，结果不言自明，中国防疫措施正确有效。”

2020年3月，布隆迪出现新冠肺炎确诊病例，中国政府、企业和地方多批次向布隆迪提供了大量紧急防疫物资。中方还多次邀请布方出席医疗卫生专家视频会议，就防控举措和诊疗技术加强交流。

万里只是距离，情谊跨越山海。姆巴祖穆蒂马表示：“感谢中国政府、公司对布隆迪的捐助。这帮助我们保护国民的健康安全，也证明且加强了布中两国之间的友谊。”

“布隆迪咖啡厂商积极参加进博会”

疫情是一面棱镜，反映两国携手并立、共克时艰的同时，也折射出中布合作更为广阔的大图景。其中，双边农业合作给姆巴祖穆蒂马留下了极为深刻的印象。

“布隆迪是一个农业国家，我们一直致力于推动农业的发展和进步。”姆巴祖穆蒂马说，布隆迪是典型的农牧业国家，境内90%以上的人口从事农业，出口也以农产品为主。因此，粮食安全成为攸关布隆迪国计民生的大事。

近年来，在双方共同努力下，农业合作成为中布合作一大亮点。“授人以鱼不如授人以渔”，中国多次向布隆迪派出农业专家组，不仅为当地农户带去了“川香优506”等优质水稻品种，还在当地大力推广育秧、栽植及田间管理等多项技术，为布隆迪粮食短缺问题提供了一整套解决方案。“感谢中国帮助我们提高粮食产量。”姆巴祖穆蒂马说，“中国专家的技术成果帮助布隆迪有效提高了产量，满足了我们的‘吃饭’需求。”

四川的水稻“长势喜人”、新疆的棉花“令人惊叹”……前往中国各地参观时，姆巴祖穆蒂马格外留意当地特色农业发展。在他看来，农业发展是中国进步的缩影。“我知道中国历史上曾遇到过粮食短缺的困境。”姆巴祖穆蒂马说，“但是现在不一样了，中国农业发展成就斐然，满足了民众的需求，带领着亿万中国人脱贫。中国减贫成就是我们的榜样。”

推动布中双边农业合作进一步发展，姆巴祖穆蒂马有一个“小目标”：让布隆迪的咖啡和茶叶在中国市场赢得一席之地。他表示，布隆迪的咖啡香味浓郁，质量上乘，得到了咖啡专家和咖啡爱好者的肯定和青睐。在前两届进博会上，布隆迪曾派出部长级的代表团为本国商品“带货”。2020年进博会，布隆迪克服疫情带来的种种困难，依然把咖啡和茶叶带到了中国消费者面前。“布隆迪咖啡厂商积极参加进博会，希望我们的咖啡和茶叶可以受到中国消费者的喜欢。”姆巴祖穆蒂马说。

“中国武术在布隆迪走红”

布隆迪有句谚语：朋友走动得越多就越亲近。中国人也讲求“相知无远近，万里尚为邻”。

近年来，中国武术在布隆迪走红，为中布人文交往增添了亮色。布隆迪境内设有十多家武术俱乐部，每年都会举行全国武术锦标赛。长拳到剑术，少林和太极，一招一式间，中布两国文化亲近感越走越近。姆巴祖穆蒂马介绍，布隆迪人崇尚勇敢。历史上，布隆迪男性在婚前要通过各种方式甚至是与狮子等野兽搏斗来展现自己的勇气。在他看来，中国武术所蕴含的勇毅、坚韧以及直面困难不退缩的精神，是吸引布隆迪人的魅力所在。

中布友谊既包含了历史文化的传播，也体现在与时俱进的合作。中国将教育作为中布合作的优先领域，不仅援建了布隆迪职业技术学校、高等师范学校和多所小学，还为赴华留学生设立了“中国大使助学金”等奖学金。姆巴祖穆蒂马表示，布隆迪人来到中国求学，促进了两国青年一辈的交往，这也是两国友谊持续加深的有力证明。谈及对中国年轻人的印象，姆巴祖穆蒂马笑着说：“我非常欣赏充满活力的中国青年。”

(责编：艾雯、刘叶婷)