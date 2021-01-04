本报记者 连锦添

一月二日，香港市民在星光大道拍照游览。中新社记者 张炜摄

一月三日，在太平山卢吉道，众多市民前来观光拍照。 中新社记者 张炜摄

踏入新年，香港各大商场和街道人数不如往年，但港式彩灯、主题装置照样没有缺席。受疫情影响，香港取消了原定的跨年烟花倒数活动、春节花车巡游等，人们以各种方式迎接新年。2020年12月31日晚，香港旅发局首次举办网络版的新年倒数活动，万家灯火中，传出阵阵欢呼声；电视播放着预先录制的灯光表演，千架无人机在维港上空变换图案形状，如梦幻一般，表达着对明天的憧憬。

入新年，香江百味杂陈。回顾疫境中的一年，很多市民在社交媒体上发感想，用上了“孤独”“无奈”等词语。“安”字当选2020年香港年度汉字，李时珍当选年度历史人物，道尽社会的期盼。

期待：生活安定笑常开

2020年香港经济收缩6.1%，跌幅大于1998年亚洲金融风暴时，失业率则升至10年来高位。旅游、航空、零售、饮食业受到的打击很大。年底一份餐饮业调查报告显示，约78％受访企业出现经营困难，业者感慨“一年撑过四波疫情，太不容易了”。

但香港经济仍有相当不错的基础。金融体系仍然稳健，资本市场、房地产市场以其韧性“抗跌”。去年4月份以来资金净流入超过3800亿港元。香港交易所表示，去年全年有144家公司在港首次公开发行，募集资金逾3975亿港元，排名全球第二。

“每一串汗水，换每一个成就。”奋斗着的人们，在辞旧迎新之际感慨万千。

香港科技大学校长史维对本报记者说，疫情考验着人们的灵活度、适应力和解难能力。当各地科研人员加紧研究抑制新冠病毒蔓延，科大也努力不懈，研发了便携式检测仪、抗菌涂层、体温监控技术、可制作透明口罩的纳米薄膜等等。“新的一年仍要坚守岗位，沉着应对，一起战胜病毒。”

香港联合医院深切治疗部医生李家龙曾连续工作近30小时。他的新年愿望是医护人员、市民在抗疫上齐心一致，希望特区政府的抗疫工作更有效率，尽量做到大规模检测，加快检测速度。

“新一年最希望不用戴口罩！”街坊们说。相比一年前港人最期待止暴制乱，今天市民亟盼疫情早日过去，可以正常工作、会友、吃吃好东西、外出旅行。上网课的学生，希望跟同学们见个面。市民期望百业复苏，人人有工开，经济再起飞。“祝愿香港天蓝蓝水清清，生活安定笑常开！”一位市民写道。民建联主席李慧琼也表示，希望新一年早日击退疫情，笑脸重现！

特区政府官员的脸上也写满期许。香港特区政府行政长官林郑月娥元旦表示，新一年最大愿望是社会和谐，让政府和公共机构有空间做实事。公务员事务局长聂德权说，2021年仍是充满挑战的一年，公务员队伍会继续增强公务员对国情、宪法、基本法、香港国安法的认识，强化领导能力、创新思维，提升服务质素。

展望：砥砺前行再出发

展望2021，香港各界一致的期待是，做好防疫抗疫、振兴经济、维护国家安全及社会安宁这三件大事。

回望2020，香港市民记住了来自内地的驰援。应特区政府请求，中央部署组建内地核酸检测支持队，与特区各界协力完成普及社区检测计划，超过178万名市民参与检测。两地共建的“方舱”医院，应了香港之急。

港府也不断收紧防疫措施、推出四轮抗疫基金，其中第二轮动用库房1375亿港元，对保就业产生了效果。日前特区政府宣布已订购2250万剂疫苗，新年将为市民免费接种。

风雨同舟，齐心抗疫，也使香港民情悄然发生积极的变化。美英疫情死亡人数飙升，中国抗疫效果领先世界，香港防疫相比西方也好很多。全球疫情的强烈对照，改变了部分港人崇拜美英（甚至恋殖）的思维结构，许多市民开始反思。

当前，抗疫仍是香港的头等大事。如何外防输入、内防扩散，社会讨论很多。早前港府直言，因制度不同，难以在港实施全民检测。其防疫措施被认为是挤牙膏式的，导致迟迟未能清零。其实，香港防疫有自己的一套做法，港府吸收外地经验，已多次收紧措施，堵上多个防疫漏洞。本身是医生的行政会议非官守议员林正财表示，如果香港做足现有措施的每个环节，可以做到清零。

每个环节，都离不开普通市民自觉，城中人人都有责任。近期，有群组确诊者千方百计隐瞒聚会，逃避隔离，造成病毒扩散；有些人用水代替深喉唾液，欺骗检测；有确诊病人擅自逃离医院，警方花50小时才寻回；元旦假期大批巿民未理会警方劝喻聚集，总计几百人因违反“限聚令”被罚款或拘捕。民间智库“香江智汇”会长周伯展指出，疫情当前，对不自律者必须“他律”。

2020年，“一国”之下“两制”应有的相处之道进一步形成、生根。回望这一年，很多市民最开心的事是香港国安法实施后，街头暴力消失了，社会重归安宁。新的一年，这部法律的许多规定还需要转化为本地的制度和机制，得到切实执行，并为广大市民自觉遵守。

香港国安法效果明显，去年全年暴力活动总体受到遏止，一些“港独”组织宣布解散，反中乱港势力的头面人物有的退出政坛，有的逃到西方，有些势力收起锋芒蛰伏起来，变换招数作长期缠斗。香港要警惕沉渣泛起，有些乱象还可能在港发生。人们从近期“捉放黎（智英）”的一回回较量，可看到香港法律斗争之复杂，司法改革之迫切。

经历黑暴与疫情的香港，在新年里应如何再出发？许多港人思考后指出，与其感叹“香港再也回不到过去”，不如加油干！

香港《文汇报》社评指出，面对百年未有之变局，港人只有拥抱变局，才能站立潮头；坚守“一国两制”信念，不偏离正轨，才能行稳致远。对一些港人来说，必须有一种对过去自我扬弃的勇气。背靠蒸蒸日上的祖国，搭上国家发展的快速列车，步伐不要踯躅。“泛政治化为祸香港久矣，新的一年要把它抛进垃圾桶！”

香港新时代发展智库主席屠海鸣提出“三个回归”：回归法治，筑牢长治久安的根基；回归理性，弥合政治化的裂痕；回归经济，彰显商业城市的魅力。2020年的香港已出现由乱向治的转机，香港仍有竞争优势，在诸多领域实力仍在，作为国际金融贸易中心的地位依然稳固，国家对香港的支持力度不减。香港更好地融入国家发展大局，积极参与国内国际双循环，可望再创辉煌。

港府财政司司长陈茂波3日表示，香港经济今年上半年仍面临较大挑战，下半年可望呈现较强的复苏动力，全年可恢复正增长。

“2021年，需要每一位香港市民好好把握。你怎样，香港就怎样；港人一起努力，香港就不会沦落，一定可以重新出发！”屠海鸣坚定地说。

（本报香港1月3日电）

(责编：艾雯、杨牧)