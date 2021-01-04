人民网

首页

举报专区

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民视觉 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>国际

2021，香港加油！——香港市民跨年的期待与思考

本报记者  连锦添
2021年01月04日08:24 | 来源：人民网－人民日报海外版
小字号

一月二日，香港市民在星光大道拍照游览。中新社记者 张炜摄

一月三日，在太平山卢吉道，众多市民前来观光拍照。 中新社记者 张炜摄

踏入新年，香港各大商场和街道人数不如往年，但港式彩灯、主题装置照样没有缺席。受疫情影响，香港取消了原定的跨年烟花倒数活动、春节花车巡游等，人们以各种方式迎接新年。2020年12月31日晚，香港旅发局首次举办网络版的新年倒数活动，万家灯火中，传出阵阵欢呼声；电视播放着预先录制的灯光表演，千架无人机在维港上空变换图案形状，如梦幻一般，表达着对明天的憧憬。

入新年，香江百味杂陈。回顾疫境中的一年，很多市民在社交媒体上发感想，用上了“孤独”“无奈”等词语。“安”字当选2020年香港年度汉字，李时珍当选年度历史人物，道尽社会的期盼。

期待：生活安定笑常开

2020年香港经济收缩6.1%，跌幅大于1998年亚洲金融风暴时，失业率则升至10年来高位。旅游、航空、零售、饮食业受到的打击很大。年底一份餐饮业调查报告显示，约78％受访企业出现经营困难，业者感慨“一年撑过四波疫情，太不容易了”。

但香港经济仍有相当不错的基础。金融体系仍然稳健，资本市场、房地产市场以其韧性“抗跌”。去年4月份以来资金净流入超过3800亿港元。香港交易所表示，去年全年有144家公司在港首次公开发行，募集资金逾3975亿港元，排名全球第二。

“每一串汗水，换每一个成就。”奋斗着的人们，在辞旧迎新之际感慨万千。

香港科技大学校长史维对本报记者说，疫情考验着人们的灵活度、适应力和解难能力。当各地科研人员加紧研究抑制新冠病毒蔓延，科大也努力不懈，研发了便携式检测仪、抗菌涂层、体温监控技术、可制作透明口罩的纳米薄膜等等。“新的一年仍要坚守岗位，沉着应对，一起战胜病毒。”

香港联合医院深切治疗部医生李家龙曾连续工作近30小时。他的新年愿望是医护人员、市民在抗疫上齐心一致，希望特区政府的抗疫工作更有效率，尽量做到大规模检测，加快检测速度。

“新一年最希望不用戴口罩！”街坊们说。相比一年前港人最期待止暴制乱，今天市民亟盼疫情早日过去，可以正常工作、会友、吃吃好东西、外出旅行。上网课的学生，希望跟同学们见个面。市民期望百业复苏，人人有工开，经济再起飞。“祝愿香港天蓝蓝水清清，生活安定笑常开！”一位市民写道。民建联主席李慧琼也表示，希望新一年早日击退疫情，笑脸重现！

特区政府官员的脸上也写满期许。香港特区政府行政长官林郑月娥元旦表示，新一年最大愿望是社会和谐，让政府和公共机构有空间做实事。公务员事务局长聂德权说，2021年仍是充满挑战的一年，公务员队伍会继续增强公务员对国情、宪法、基本法、香港国安法的认识，强化领导能力、创新思维，提升服务质素。

展望：砥砺前行再出发

展望2021，香港各界一致的期待是，做好防疫抗疫、振兴经济、维护国家安全及社会安宁这三件大事。

回望2020，香港市民记住了来自内地的驰援。应特区政府请求，中央部署组建内地核酸检测支持队，与特区各界协力完成普及社区检测计划，超过178万名市民参与检测。两地共建的“方舱”医院，应了香港之急。

港府也不断收紧防疫措施、推出四轮抗疫基金，其中第二轮动用库房1375亿港元，对保就业产生了效果。日前特区政府宣布已订购2250万剂疫苗，新年将为市民免费接种。

风雨同舟，齐心抗疫，也使香港民情悄然发生积极的变化。美英疫情死亡人数飙升，中国抗疫效果领先世界，香港防疫相比西方也好很多。全球疫情的强烈对照，改变了部分港人崇拜美英（甚至恋殖）的思维结构，许多市民开始反思。

当前，抗疫仍是香港的头等大事。如何外防输入、内防扩散，社会讨论很多。早前港府直言，因制度不同，难以在港实施全民检测。其防疫措施被认为是挤牙膏式的，导致迟迟未能清零。其实，香港防疫有自己的一套做法，港府吸收外地经验，已多次收紧措施，堵上多个防疫漏洞。本身是医生的行政会议非官守议员林正财表示，如果香港做足现有措施的每个环节，可以做到清零。

每个环节，都离不开普通市民自觉，城中人人都有责任。近期，有群组确诊者千方百计隐瞒聚会，逃避隔离，造成病毒扩散；有些人用水代替深喉唾液，欺骗检测；有确诊病人擅自逃离医院，警方花50小时才寻回；元旦假期大批巿民未理会警方劝喻聚集，总计几百人因违反“限聚令”被罚款或拘捕。民间智库“香江智汇”会长周伯展指出，疫情当前，对不自律者必须“他律”。

2020年，“一国”之下“两制”应有的相处之道进一步形成、生根。回望这一年，很多市民最开心的事是香港国安法实施后，街头暴力消失了，社会重归安宁。新的一年，这部法律的许多规定还需要转化为本地的制度和机制，得到切实执行，并为广大市民自觉遵守。

香港国安法效果明显，去年全年暴力活动总体受到遏止，一些“港独”组织宣布解散，反中乱港势力的头面人物有的退出政坛，有的逃到西方，有些势力收起锋芒蛰伏起来，变换招数作长期缠斗。香港要警惕沉渣泛起，有些乱象还可能在港发生。人们从近期“捉放黎（智英）”的一回回较量，可看到香港法律斗争之复杂，司法改革之迫切。

经历黑暴与疫情的香港，在新年里应如何再出发？许多港人思考后指出，与其感叹“香港再也回不到过去”，不如加油干！

香港《文汇报》社评指出，面对百年未有之变局，港人只有拥抱变局，才能站立潮头；坚守“一国两制”信念，不偏离正轨，才能行稳致远。对一些港人来说，必须有一种对过去自我扬弃的勇气。背靠蒸蒸日上的祖国，搭上国家发展的快速列车，步伐不要踯躅。“泛政治化为祸香港久矣，新的一年要把它抛进垃圾桶！”

香港新时代发展智库主席屠海鸣提出“三个回归”：回归法治，筑牢长治久安的根基；回归理性，弥合政治化的裂痕；回归经济，彰显商业城市的魅力。2020年的香港已出现由乱向治的转机，香港仍有竞争优势，在诸多领域实力仍在，作为国际金融贸易中心的地位依然稳固，国家对香港的支持力度不减。香港更好地融入国家发展大局，积极参与国内国际双循环，可望再创辉煌。

港府财政司司长陈茂波3日表示，香港经济今年上半年仍面临较大挑战，下半年可望呈现较强的复苏动力，全年可恢复正增长。

“2021年，需要每一位香港市民好好把握。你怎样，香港就怎样；港人一起努力，香港就不会沦落，一定可以重新出发！”屠海鸣坚定地说。

（本报香港1月3日电）

(责编：艾雯、杨牧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065  |  网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号  |  网络出版服务许可证（京）字258号  |  京ICP证000006号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved