陈晓星

台湾讲究说话的艺术，教人说话的讲座、书籍大行其道，只可叹这门方便沟通的艺术落到奸商政客嘴里就变成话术，用于欺世盗名、瞒天过海。其“作品”俯拾皆是，“新作”当推台当局领导人蔡英文的新年致辞。

蔡英文声称只要北京有心化解对立，愿意促成两岸在对等的条件下有意义的对话，等疫情得到有效控制时，期待两岸人民会逐步恢复正常有序的交流。这话落在外行的耳朵里，还真是有情有理；但稍稍了解两岸关系脉络的人就知道，话术又来了！温和有礼的表象下面，是满满的扭曲事实、撒谎成性。

既然是告别2020年的讲话，就从2020年说起。这一年，是谁挑起了两岸的对立？新冠肺炎疫情发生后，民进党当局行政部门负责人苏贞昌第一时间下令口罩禁运大陆，“一片也不行”！有台湾女艺人斥责此为“狗官”之言，被封杀至今。接下来，禁止湖北省台胞返家，湖北在自己按下暂停键之时帮助各地台胞抵达机场，量了体温做了检测，民进党当局仍然不准台胞起飞返台。与此恶行配套的是，民进党政治人物马力全开把大陆诋毁成“炼狱”，将在大陆的台湾人诋毁成防疫“破口”，一副“看你病要你命”的嘴脸，将基本的人道底线踩在脚下。凡此种种就是要把湖北台胞返家扭曲为“撤侨”，以偷渡“台独”。为了这个政治目的，民进党当局不管台胞死活，甚至将他们的名字“注记”，武汉解封后他们都不能返家。这些都发生在蔡英文的主事之下，现在她说要大陆化解对立？大陆自疫情以来对台商、台生和所有台胞一如既往，只有帮忙，毫无歧视刁难。台胞如常入境大陆，如常在大陆学习、工作、经商……谁在敌视谁？对立的现状是谁挑起来的？蔡英文心知肚明。想用话术扮无辜就省省吧，“空心文青”言辞已经太油腻了！

蔡英文称在有效对话和疫情控制的情况下恢复两岸人民交流。的确，两岸正常交流是两岸人民共同的期待，蔡英文的话术也算抓住了这个重点。但是，要请蔡英文先解释几个问题：去年4月初武汉解封算不算有效控制疫情？别说大陆同胞，当时连台湾同胞你都不让回台如何解释？去年7月大陆恢复省际旅游算不算有效控制疫情？陆生和陆配子女仍不能回台如何解释？去年10月大陆6亿人次出游算不算有效控制疫情？但需要赴台交接工作的陆企、陆媒人员至今禁止入境台湾，等着回家看病、团聚甚至办退休手续的大陆工作人员因无人交接不能离岗，这又如何解释？所谓期待交流，是不是空话一句？谎言一句？事实胜于话术。

果然，以上的一片话术“善意”之下，蔡英文又将中国人民解放军远洋演训以“扰台”来形容而挑动台湾同胞的神经。“台独”政客一直将台海地区的大陆军机、舰巡航渲染成“扰台”“侵台”，制造台湾同胞对大陆的仇恨，而对台海周边的美军机、舰视为理所当然，甚至美化为台湾的方舟，并用“台海中线”“航空识别区”这些模糊的概念误导台湾民众，企图将台湾民众绑上“台独”战车。

大陆将台湾人民视为同胞的态度一以贯之，对“台独”零容忍的立场也从未改变。而民进党的话术也被越来越多的台湾民众识破并唾弃，一如他们不愿意逆“莱”顺受，坚决反对美国“莱猪”（含莱克多巴胺即瘦肉精的猪肉）进入台湾市场。

大多数台湾民众也希望两岸和平发展，民进党政客利用话术抹黑大陆、离间两岸人民感情、扮无辜装可爱，能够得手一时，怎会得利长久？终究，智商会击垮话术，事实会戳破谎言。新的一年，大家拭目以待！

(责编：艾雯、杨牧)